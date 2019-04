Beirut na jednym koncercie w Polsce

Amerykańska grupa Beirut odwiedzi w tym roku Polskę. Jedyny ich koncert odbędzie się w Październiku w Warszawie.

Grupa Beirut zagra w tym roku w Polsce! /Gary Wolstenholme/Redferns /Getty Images

Beirut to założony w 2006 przez multiinstrumentalistę Zacha Condona zespół, który powstał pod wpływem inspiracji lidera muzyką i kulturą bałkańską.



Grupa łączy różne style - od folku, poprzez rock, aż po elektronikę. Ta mieszanka różnych brzmień w ich wydaniu tworzy wyjątkową i unikatową muzykę, którą pokochali fani na całym świecie.



W lutym 2019 roku premierę miała najnowsza płyta zespołu "Gallipoli".



Clip Beirut Landslide

Na płytę "Gallipoli" składa się 12 utworów, których początek sięga jeszcze 2016 roku, kiedy Zach Condon powrócił do gry na swoich starych organach Farfisa. To na nich stworzył dwa pierwsze albumy: "Gulag Orkiestra" i "The Flying Club Cup". Radość płynąca ze starych muzycznych doznań, której doświadczył lider przebywając w kompleksie studyjnym w pięknej Apulii, stała się podstawą do stworzenia "Gallipoli".



Wideo Beirut - Gallipoli (OFFICIAL AUDIO)

Beirut w tym roku zagra jedyny koncert w Polsce. Grupa wystąpi 17 października w w warszawskiej Progresji.Sprzedaż biletów rozpocznie się 12 kwietnia.