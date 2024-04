GHØSTKID to projekt założony w 2019 roku przez Sebastiana "Sushiego" Bieslera (eks-Electric Callboy), w którym muzyk eksploruje mroczny, agresywny, a przy tym bardziej szczery i naturalny kierunek artystycznego rozwoju.

Zainspirowany takimi wykonawcami jak Marilyn Manson, Fever 333 czy Bring Me The Horizon Sushi zaprosił do współpracy podobnie myślące jednostki i tym sposobem u jego boku pojawili się Steve Joakim (perkusja), Jappo Van Glory (gitara) oraz Danny Guldener i Stanislaw Czywil (bas), którzy wcześniej udzielali się w To The Rats and Wolves.

W ramach promocji drugiej płyty "Hollywood Suicide" formacja jesienią ruszy w trasę koncertową. Odwiedzi też Warszawę - 2 października zagra w Klubie Proxima.

Dodajmy, że Ghostkid będzie też jednym z wykonawców, którzy zaprezentują się na tegorocznej edycji Mystic Festivalu w Gdańsku - grupa pojawi się 8 czerwca na Park Stage.



"Mrok, hity, a do tego wszystkiego gniew i wątki autorefleksyjne" - tak ten występ zapowiadają organizatorzy festiwalu.