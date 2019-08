Bass Astral x Igo ruszają w "Dark Tour"

Bass Astral x Igo zapowiedzieli jesienną trasę koncertową. Duet wystąpi w ośmiu miastach, a start całej trasy zaplanowany został ósmego października.

Bass Astral x Igo ruszają w kolejną trasę /materiały prasowe

"Bass Astral x Igo wracają na trasę koncertową, inną niż wszystkie. Po wyprzedanej wiosennej serii koncertów przyszedł czas na zdecydowanie mocniejsze wrażenia. Już jesienią usłyszycie nowe piosenki zapowiadające trzecią płytę duetu, doświadczycie kosmicznych wrażeń wizualnych, będziecie częścią niezwykłego wydarzenia pełnego niespodzianek i emocji" - czytamy w zapowiedzi prasowej.

Bilety do sprzedaży trafią 4 września.

Duet Bass Astral x Igo tworzą producent Kuba Tracz i wokalista Igor Walaszek. Obaj swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiali w rockowym zespole Clock Machine ( sprawdź! ). Nie mieli wcześniej do czynienia z muzyką elektroniczną, dlatego wnoszą do niej zupełnie nowe rozwiązania, dalekie od mód i trendów panujących w tej stylistyce.

Ich koncerty to pełne tańca i improwizacji live acty, które zachwycają publiczność w Polsce i zagranicą. Duet ma na koncie dwa długogrające albumy. W marcu ubiegłego roku muzycy wyruszyli w trasę, by promować ostatni z nich - "Orell". Płyta zrobiła sporo zamieszania na rynku muzycznym, co poskutkowało wyprzedaną wiosenną trasą koncertową w 2018 roku.



Clip Bass Astral x Igo Orell

Następnie zespół zagrał kilka koncertów w ramach projektu Bass Astral x Igo Orchestra, w którym duetowi na scenie towarzyszył kwartet smyczkowy, sekcja dęta oraz sekcja rytmiczna. Latem zespół wystąpił na największych polskich festiwalach (Open'er, Audioriver, Krakow Live Festival, OFF Festival, Męskie Granie).

Wiosną bieżącego roku, po półrocznej przerwie, zespół wyprzedał kolejną trasę w największych polskich miastach, a Igor został (obok Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego i Tomasza Organka) twarzą Męskiego Grania 2019.

Clip Bass Astral x Igo Planets

