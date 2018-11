Backstreet Boys: Koncert w Polsce w 2019 r. i nowa płyta "DNA" [DATA, BILETY, MIEJSCE]

24 czerwca 2019 r. w hali Torwar w Warszawie wystąpi grupa Backstreet Boys, jeden z najpopularniejszych boysbandów lat 90. XX wieku. Formacja przyjedzie z nowym albumem "DNA" promowanym singlem "Chanses".

Po 14 miesiącach rezydowania i ustanawiania kolejnych rekordów w Las Vegas 11 maja 2019 r. Backstreet Boys rozpoczną "DNA World Tour" - swoją największą trasę halową od 18 lat.



