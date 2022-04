AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson i Brian Littrell swój imienny debiutancki album wydali w 1996 r. Płyta sprzedała się w ponad 10-milionowym nakładzie na całym świecie.



Jeszcze większym komercyjnym sukcesem była trzecia płyta "Millenium" (1999), która rozeszła się w liczbie ponad 24 mln.

W sumie zespół sprzedał na całym świecie ponad 130 mln swoich płyt.



Po 14 miesiącach rezydowania i ustanawiania kolejnych rekordów w Las Vegas Amerykanie w maju 2019 rozpoczęli "DNA World Tour" - swoją największą trasę halową od 18 lat. Grupa pojawiła się wówczas w Polsce, występując w czerwcu w hali COS Torwar w Warszawie.

Teraz zespół ogłosił szczegóły swojej jesiennej trasy po Europie. W jej ramach 29 października wystąpi w Tauron Arenie Kraków.

Backstreet Boys: Koncert w Polsce - sprzedaż biletów

Wejściówki do sprzedaży trafią 8 kwietnia od godz. 10.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy od 6 kwietnia od godz. 10.

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 7 kwietnia o godz. 10.

Członkowie Backstreet Army Fan Club mogą zakupić bilety w przedsprzedaży od 6 kwietnia. Backstreet Boys, w ślad za niezwykłymi przykładami solidarności okazywanej Ukrainie na całym świecie, przekaże część dochodu ze sprzedaży biletów z trasy DNA World Tour 2022 Agencji ONZ ds. Uchodźców - UNHCR. Środki te zostaną przekazane potrzebującym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów oraz kraju.

Zespół wydał również pierwszy odcinek swojej nowej serii dokumentalnej "Making Of The DNA Tour".

"DNA" to dziesiąty studyjny album zespołu. Płyta zawiera utwory napisane przez takich autorów jak Lauv (Charli XCX), Andy Gammer, Stuart Crichton (DNCE) oraz Mike Sabbath (J Balvin). Płytę promowały single "Don't Go Breaking My Heart" i "Chances".

W 2006 roku z boysbandu postanowił odejść Kevin Richardson, który powrócił w 2012 roku. Zespół w czteroosobowym składzie wydał album "Unbreakable" i "This is Us".