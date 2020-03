Asking Alexandria zagra koncert w Polsce [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Brytyjski zespół Asking Alexandria zagra jeden koncert w Polsce. Pojawią się w naszym kraju pod koniec roku.

Asking Alexandria przyjedzie do Polski na jeden koncert /Stefan Hoederath/Redferns /Getty Images

Asking Alexandria to brytyjski zespół z York w hrabstwie North Yorkshire.

W skład grupy wchodzą: gitarzyści Ben Bruce i Cameron Liddell, perkusista James Cassells, główny wokalista Danny Worsnop i basista Sam Bettley.

W swojej karierze dzielili scenę z takimi zespołami jak Guns N 'Roses, Green Day, Slipknot, Alice In Chains i Avenged Sevenfold.

Clip Asking Alexandria Into The Fire

Dwie pierwsze albumy grupy - "The Final Episode" i "Not the American Average" - uzyskały miano złotej płyty za sprzedaż przekraczającą 500 000 sztuk.

Asking Alexandria pojawią się w Polsce 4 listopada. Zagrają w warszawskim klubie Stodoła. Oficjalna sprzedaż biletów ruszy w piątek, 13 marca o godzinie 10.