Archspire na dwóch koncertach w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Techniczni deathmetalowcy z Vancouveru wystąpią 8 sierpnia w krakowskim klubie Kwadrat i dzień później na deskach warszawskiego klubu Hybrydy.

W stolicy Małopolski u boku Archspire zobaczymy deathcore'owców z amerykańskiego Fit For An Autopsy oraz słoweńską formację Within Destruction, w Warszawie z kolei podopiecznym francuskiej wytwórni Season Of Mist towarzyszyć będzie deathcore'owa grupa Signs Of The Swarm z USA.

Bilety na polskie koncerty Archspire - organizowane przez WiniaryBookings - dostępne są w cenie 125 zł (Kraków) i 109 zł (Warszawa).



"Bleed The Future", czwarty album Archspire, miał swą premierę pod koniec października 2021 roku. Promujący go teledysk do utworu "Golden Mouth Of Ruin" możecie zobaczyć poniżej: