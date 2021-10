Archspire przed premierą albumu "Bleed The Future"

"Bleed The Future", pierwszy od czterech lat album kwintetu z Vancouveru, nagrano w amerykańskim studiu Flatline Audio w Denver w stanie Kolorado, gdzie za konsoletą zasiadł jego właściciel, dobrze znany w branży producent i perkusista Dave Otero.

Okładkę zaprojektował nie mniej znany w swoim fachu artysta Eliran Kantor.

Czwarty longplay Archspire będzie mieć swą premierę 29 października nakładem francuskiej wytwórni Season Of Mist, która przygotowała szeroki wachlarz edycji, w tym CD w digipacku, limitowany metalowy boks, kilka wersji winylowych oraz odsłonę kasetową. Materiał będzie też dostępny drogą elektroniczną.

Album "Bleed The Future" promują aktualnie trzy utwory: numer tytułowy, "Golden Mouth Of Ruin" i najnowszy "Drone Corpse Aviator". Do dwóch ostatnich nakręcono teledyski.

Wideoklip "Drone Corpse Aviator" Archspire możecie zobaczyć poniżej:

Clip Drone Corpse Aviator

Na płycie "Bleed The Future" usłyszymy osiem kompozycji. Oto ich lista:

1. "Drone Corpse Aviator"

2. "Golden Mouth Of Ruin"

3. "Abandon The Linear"

4. "Bleed The Future"

5. "Drain Of Incarnation"

6. "Acrid Canon"

7. "Reverie On The Onyx"

8. "A.U.M".