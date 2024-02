Apocalyptica zdobyła sławę jako nowatorski kwartet wiolonczelowy grający własne wersje utworów zespołu Metallica (płyta "Plays Metallica by Four Cellos" z 1996 r.). Muzycy z prestiżowej Akademii Sibeliusa w Helsinkach złożyli symfoniczny hołd największym z thrashowej Wielkiej Czwórki. Album okazał się światowym fenomenem, a w Polsce pokrył się złotem. Musiało minąć wiele lat i setki koncertów, by historia zatoczyła krąg.

Apocalyptica powraca do Polski z utworami Metalliki. Gdzie odbędą się koncerty?

Obecnie zespół tworzy trójka wiolonczelistów: Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen i Perttu Kivilaakso. Już po nagraniu nowej płyty "Plays Metallica Vol. 2" Finowie rozstali się z perkusistą Mikko Sirénem, który grał z nimi od 2003 r. (dwa lata później stał się pełnoprawnym członkiem grupy).

W ramach trasy promującej nadchodzący album (premiera 7 czerwca) Apocalyptica pojawi się w Krakowie (15 października, Studio) i Warszawie (16 października, Progresja).

Dodajmy, że do sieci trafił już teledysk do pierwszego singla "The Four Horsemen". W nagraniu wziął udział Robert Trujillo, od 2003 r. basista Metalliki.