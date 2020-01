Apocalyptica gwiazdą festiwalu 3-Majówka we Wrocławiu [DATA, MIEJSCE, BILETY]

1 maja grupa Apocalyptica wystąpi podczas festiwalu 3-Majówka we Wrocławiu.

Apocalyptica powraca do Wrocławia /Medios y Media /Getty Images

Apocalyptica zdobyła sławę jako nowatorski kwartet wiolonczelowy grający własne wersje utworów zespołu Metallica (płyta "Plays Metallica by Four Cellos" z 1996 r.).

W następnych latach grupa systematycznie poszerzała spektrum swojej twórczości. Na przykład album "7th Symphony" zawierał już własne kompozycje, sięgające do poetyki muzyki symfonicznej.

Na innych płytach Apocalyptiki śpiewało gościnnie wielu znakomitych wokalistów i pojawiały się covery innych gwiazd heavy metalu.

Apocalyptica zagra 1 maja na Pergoli w kompleksie Hali Stulecia w koncercie towarzyszącym biciu Gitarowego Rekordu Guinnessa 2020.



Po pięciu latach zespół właśnie wydał nowy album "Cell-0", zapowiadany jako powrót do korzeni i pierwszy od prawie dwóch dekad czysto instrumentalny materiał.

Podczas wrocławskiego występu grupa zagra przekrojowy materiał, dokumentujący 24 lata muzycznej aktywności.

Zespół tworzą dziś czterej stali członkowie: trzej wiolonczeliści, absolwenci Sibelius-Akatemia w Helsinkach: Eicca Toppinen (od 1993), Paavo Lötjönen (od 1993) i Perttu Kivilaakso (od 1995) oraz perkusista Mikko Sirén (od 2003). W latach 2014-2016 Apocalyptica współpracowała z byłym wokalistą formacji Scars on Broadway - Frankym Perezem, który pełnił funkcję muzyka sesyjnego i koncertowego.

Dodajmy, że Finowie w piątek (24 stycznia) wystąpią u boku szwedzkich grup Sabaton i Amaranthe w hali Torwar w Warszawie.



Swój udział w festiwalu 3 - Majówka 2020 potwierdzili już: The Sisters Of Mercy - legenda brytyjskiej muzyki nowofalowej lat 80., Epica - holenderska gwiazda symfonicznego i gotyckiego metalu, Gerry Leonard - gitarzysta Davida Bowiego, który zaprezentuje projekt muzyczny Bowie Starman z największymi przebojami zmarłego 4 lata temu Davida Bowiego, Peter Hook - basista legendarnego zespołu Joy Division oraz cała plejada polskich artystów.

Ceny wejściówek:



Bilety jednodniowe: 82 zł - do 15 lutego

Karnety 1-3.05: 150 zł - do 15 lutego

Karnety 1-2.05: 120 zł - do 15 lutego

Karnety 2-3.05: 120 zł - do 15 lutego.