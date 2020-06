Alter Bridge: Koncert w Polsce odwołany

Amerykańska grupa Alter Bridge w związku z pandemią koronawirusa odwołała swoją europejską trasę. To oznacza, że nie odbędzie się zaplanowany na 30 czerwca koncert w MCK w Katowicach.

Post-grunge'owy Alter Bridge tworzą muzycy znani wcześniej z grupy Creed (gitarzysta Marc Tremonti, perkusista Scott Philips i basista Brian Marshall) plus wokalista Myles Kennedy (aktualnie towarzyszący Slashowi).

18 października 2019 roku nakładem Napalm Records ukazała się nowa płyta zespołu, "Walk The Sky" i to właśnie w ramach trasy promującej ten album Alter Bridge miał zagrać w Polsce.

Nowy album powstał na bazie kompletnych pomysłów na utwory, stworzonych przez Kennedy'ego i Tremontiego, a następnie utwory te szlifowane były przez cały zespół i w ten sposób narodził się "Walk The Sky". Różni się to od poprzedniej metody grupy (od drugiej płyty "Blackbird"), w której wokalista i gitarzysta nad swoimi indywidualnymi pomysłami i riffami pracowali z producentem Michaelem "Elvisem" Baskette, tworząc niektóre z najbardziej cenionych kompozycji zespołu.

W swojej twórczości Alter Bridge miesza ze sobą elementy różnych rodzajów rocka i metalu, ale nawet najcięższe kompozycje przyprawione są sporą dawką melodii.

"Zdecydowanie jesteśmy kapelą koncertową. Dla nas właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Nagrywamy płyty, by potem móc grać je na żywo dla ludzi" - podkreślał wielokrotnie Myles Kennedy.

Bilety zwracać można w punktach sprzedaży, w których zostały zakupione.

Organizatorzy zapowiadają, że pracują nad tym, by przy nowej odsłonie trasy zespołu jak najszybciej powrócił on do Polski.