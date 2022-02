aleph א, WĄŻ i THE DEVICE na jednej scenie w Krakowie [DATA, MIEJSCE, BILETY]

"Po raz dziesiąty miasto wypełni się niską, niespieszną kosmiczną wibracją. Rodzina Galactic SmokeHouse to kaskaderzy takich gatunków jak doom, sludge, stoner i psychodelia. Załóżcie kaski i wskakujcie do rakiety!" - czytamy w zapowiedzi.

Na scenie zagrają trzy zespoły. Pierwszy z nich to gdański aleph א, obracający się w klimacie progressive / sludge. "Jak brzmiałby grunge, gdyby wpadł za młodu do kotła z math-rockiem? Brzmiałby jak ostatni album aleph א, 'Kairos', lub jak surfowanie po morzu dzikiej energii na desce z przemyślanej formy" - piszą organizatorzy.



Druga grupa to krakowski WĄŻ, czyli "kosmiczne trio instrumentalne. Wybuch progresji przedawkuje każdą możliwą materie dookoła, przekształcając ją do postaci energii pierwotnej".



Skład dopełniają The DEVICE, opisywani jako "międzynarodowy zespół-widmo z totalnie nieprzewidywalnym uderzeniem".

Koncert odbędzie się 26 lutego w krakowskim klubie PAON. Start przewidziany jest na godzinę 19. Bilety kosztują 30 złotych, a w dniu koncertu - 40.