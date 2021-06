Alanis Morissette w wersji blond. Koncert w Polsce przełożony na 2021 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

Widzowie telewizyjnego programu "Today" w NBC przeżyli spore zaskoczenie na widok Alanis Morissette. Gwiazda wykonała swój wielki przebój "Ironic", prezentując się w całkowicie zmienionym wizerunku - swoje kruczoczarne włosy przefarbowała na blond.

Wizyta w śniadaniówce związana była również z trasą, podczas której kanadyjska wokalistka świętować będzie 25-lecie swojego przełomowego albumu "Jagged Little Pill".

To właśnie z tego wydawnictwa z czerwca 1995 r. pochodzi wspomniany przebój "Ironic". Płyta rozeszła się w blisko 35 milionach egzemplarzy, przyniosła jeszcze tak znane utwory, jak "You Oughta Know", "Hand in My Pocket" czy "Head Over Feet", a Alanis Morissette zgarnęła cztery nagrody Grammy, dzięki czemu stała się wielką gwiazdą.

W Toronto wokalistka poznała producenta Glena Ballarda, mającego w dorobku współpracę m.in. z Michaelem Jacksonem. To właśnie w duecie z nim Alanis stworzyła "Jagged Little Pill", a w nagraniach uczestniczyli wówczas znani wtedy z Red Hot Chili Peppers gitarzysta Dave Navarro (również w Jane's Addiction) i basista Flea, a także Benmont Tench, współpracownik Toma Petty'ego z grupy The Heartbreakers.

Do dziś to wydawnictwo znajduje się w ścisłej czołówce największych bestsellerów wszech czasów, a w kategorii płyta solowej artystki wyprzedza ją tylko "Come On Over" Shanii Twain.



W ramach europejskiej trasy Alanis wystąpi również w Polsce - koncert w Expo XXI w Warszawie przełożono na 6 listopada. Gościem specjalnym podczas koncertów w Europie będzie Liz Phair.

Podczas koncertów gwiazda promować będzie również nowy album "Such Pretty Forks In the Road" z połowy 2020 r. Ten materiał ukazał się po 8-letniej przerwie od albumu "Havoc and Bright Lights".



Do promocji wybrano single "Reasons I Drink" i "Smiling". Ten drugi utwór został napisany na potrzeby "Jagged Little Pill The Musical", który premierę miał w grudniu 2019 r. na Broadwayu - w programie spektaklu wykonuje go Elizabeth Stanley.

Kolejny singel "Diagnosis" opowiada o depresji poporodowej, na którą cierpiała Alanis Morissette. Od 2010 r. wokalistka jest żoną rapera Mario "Souleye" Treadwaya, z którym ma trójkę dzieci.

Poza swoją muzyczną działalnością, Alanis walczy o prawa kobiet, a także stara szerzyć wiedzę na temat psychicznego, duchowego i fizycznego dobrobytu. W 2016 roku zaczęła nagrywać comiesięczne podcasty, w których rozmawia z autorami książek, lekarzami, edukatorami i terapeutami, poruszając różnorodne psychospołeczne tematy.