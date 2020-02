Alanis Morissette: Koncert w Polsce w 2020 r. Kiedy nowa płyta "Such Pretty Forks in the Road"? [DATA, MIEJSCE, BILETY]

10 października w Expo XXI w Warszawie zaśpiewa kanadyjska wokalistka Alanis Morissette. Gwiazda przyjedzie promować nowy album "Such Pretty Forks In the Road", która do sprzedaży trafi 1 maja.

Alanis Morissette zaśpiewa w Polsce /Bruce Glikas/FilmMagic /Getty Images

Płyta "Such Pretty Forks In the Road" ukaże się po 8-letniej przerwie od albumu "Havoc and Bright Lights".

Alanis Morissette ogłosiła właśnie szczegóły europejskiej części trasy, podczas której świętować będzie również 25-lecie przełomowego albumu "Jagged Little Pill".

Kanadyjska gwiazda wystąpi w 13 europejskich miastach, w tym w Warszawie - 10 października w EXPO XXI. Gościem specjalnym podczas koncertów w Europie będzie Liz Phair.

Wideo Reasons I Drink

Bilety na koncert w stolicy w ogólnej sprzedaży dostępne będą od piątku 28 lutego od 10:00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl.



Przedsprzedaż dla posiadaczy kart Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 26 lutego o 10:00 i zakończy się w piątek, 28 lutego o 09:00.

Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 27 lutego o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do piątku, 28 lutego do 10.00.

Pierwszą zapowiedzią nowego materiału był singel "Reasons I Drink". Teraz wokalistka wypuściła kolejny utwór "Smiling".



Autorami piosenki są Alanis Morissette i Michael Farrell (m.in. Morrissey, Macy Gray). Za produkcję odpowiada Alex Hope (Troye Sican, Ben Platt, Tove Lo).

"Smiling" pierwotnie został napisany na potrzeby "Jagged Little Pill The Musical", który premierę miał w grudniu 2019 r. na Broadwayu - w programie spektaklu wykonuje go Elizabeth Stanley.

Wideo Alanis Morissette - Smiling (Audio)

Kariera Kanadyjki wystrzeliła za sprawą albumu "Jagged Little Pill" z czerwca 1995 r. Blisko 35 milionów sprzedanych egzemplarzy, wielkie przeboje "Ironic", "You Oughta Know", "Hand in My Pocket" czy "Head Over Feet" i pięć nagród Grammy sprawiło, że wokalistka stała się wielką gwiazdą.

W Toronto poznała producenta Glena Ballarda, mającego w dorobku współpracę m.in. z Michaelem Jacksonem. To właśnie w duecie z nim Alanis stworzyła "Jagged Little Pill", a w nagraniach uczestniczyli wówczas znani wtedy z Red Hot Chili Peppers gitarzysta Dave Navarro (również w Jane's Addiction) i basista Flea, a także Benmont Tench, współpracownik Toma Petty'ego z grupy The Heartbreakers.

Wideo Alanis Morissette urodziła swoje trzecie dziecko (Cover Video/x-news)

Poza swoją muzyczną działalnością, Alanis walczy o prawa kobiet, a także stara szerzyć wiedzę na temat psychicznego, duchowego i fizycznego dobrobytu. W 2016 roku zaczęła nagrywać comiesięczne podcasty, w których rozmawia z autorami książek, lekarzami, edukatorami i terapeutami, poruszając różnorodne psychospołeczne tematy.