Al Bano i Romina Power: Dwa koncerty w Polsce w 2020 r. [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Wkrótce po zakończeniu trasy po naszym kraju ogłoszono kolejne polskie koncerty najsłynniejszego włoskiego duetu. Gdzie wystąpią Al Bano i Romina Power?

Romina Power i Al Bano powrócą do Polski w 2020 r. /Massimo Insabato/Archivio Massimo Insabato/Mondadori /Getty Images

W 2020 r. Al Bano i Romina Power wystąpią w Polsce jedynie w Łodzi (Atlas Arena, 21.11.2020) i Katowicach (Spodek, 28.11.2020).

Reklama

Na andrzejkowych koncertach towarzyszyć im będzie orkiestra symfoniczna.

Usłyszymy utwory takie jak: "Felicita", "Sempre sempre", "Liberta, "Ci Sara", "Tu soltanto tu", "Sharzan", "Nostalgia Canaglia" oraz wiele innych - zapowiadają organizatorzy.



Duet wygląda na idealną parę, którą łączy zarówno miłość do siebie, jak i do muzyki. Jednak ich życie nie jest tak ułożone, jak się wydaje.Urodzona w Stanach Zjednoczonych Romina Power wiosną 1967 roku trafiła na plan "Nel Sole", gdzie poznała Albano Carrisiego. Ona miała 16 lat, on - 24.

Romina Power: 65. urodziny gwiazdy 1 / 12 Romina Power urodziła się 2 października 1961 roku w Los Angeles. Jej rodzicami byli aktorzy Tyrone Power oraz Linda Christina Źródło: Getty Images Autor: Keystone udostępnij

"Przez trzy ostatnie dni zdjęciowe byliśmy w sobie do szaleństwa zakochani. Czwartego Romina stwierdziła, że miłość umarła. Dodała, że Amerykanki już takie są" - wspominał Al Bano.

A jednak uczucie nie do końca zgasło. Wiedział, że ona chce śpiewać. Skomponował dla niej piosenkę "Aqua di mare". Ślub wzięli 26 lipca 1970 roku, gdy 19-latka z Hollywood była już w piątym miesiącu ciąży.

Od 1975 do 1995 roku nagrywali razem płyty.

Wideo Al Bano & Romina Power - Felicita ( New Version )

Sprawdź tekst piosenki "Felicita" w serwisie Teksciory.pl!

Koniec związku nastąpił po tajemniczym zaginięciu ich najstarszej córki Ylenii. Ojciec próbował ją wychowywać w tradycji katolickiej, matka była liberalna. Zgodziła się, by córka ruszyła w podróż dookoła świata. Studentka literatury wyjechała do Ameryki, chciała pisać książkę o bezdomnych artystach, zaczęła brać narkotyki. Po raz ostatni widziano ją w Nowym Orleanie w 1994 roku. Podobno pod wpływem heroiny rzuciła się do Mississippi. Oficjalnie Al Bano i Romina Power w 1999 r. wzięli rozwód.



Al Bano kończy 75 lat 1 / 11 Albano Carrissi urodził się 20 maja 1943 roku w San Marco we Włoszech. Jako 12-latek napisał pierwszą piosenkę, a cztery lata później przeniósł się do Mediolanu ze względu na złą sytuację materialną jego rodziny. Źródło: East News Autor: Farabola/CESARI/PHOTONLINE udostępnij

Do reaktywacji duetu (już tylko na scenie) doszło w 2013 r. gdy razem zaśpiewali na koncercie z okazji 70. urodzin Al Bano. Od tego czasu regularnie występują, często odwiedzając Polskę, gdzie mają wielu fanów.

W 2018 r. Al Bano i Romina Power byli jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.