"Z głębokim żalem ogłaszamy, że nasza europejska trasa, zaplanowana na czerwiec i lipiec 2022 roku, została odwołana. Na bieżąco monitorowaliśmy sytuację dotyczącą COVID. Niepewność związana z logistyką podróży oraz ciągłą obecnością ograniczeń/restrykcji dotyczących COVID i innymi problemami sprawia, że nie będzie możliwe kontynuowanie naszych letnich koncertów w tym regionie. Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie fanów to nasz priorytet. Wrócimy, aby szaleć z Wami na koncertach i mamy nadzieję, że wkrótce ogłosimy ekscytujące wiadomości. Do tego czasu uważajcie na siebie i przepraszamy za wszelkie niedogodności" - taki komunikat pojawił się na profilach Aerosmith w mediach społecznościowych.

W ramach tej trasy grupa miała pojawić się 13 lipca w Tauron Arenie Kraków.

Pierwotny termin zaplanowano na 12 lipca 2020 r., później przełożono go na 5 lipca 2021 r., by przenieść go ponownie. Teraz został on definitywnie odwołany. Gościem specjalnym trasy miał być zespół Rival Sons.



Przypomnijmy, że 2 czerwca 2017 r. właśnie w Tauron Arenie Kraków grupa Aerosmith zagrała w ramach pożegnalnej trasy "Aero-Vederci Baby!". Już wówczas w wywiadach muzycy dawali jednak do zrozumienia, że koniec ich kariery wcale jeszcze nie jest tak bliski.



"Jesteśmy braćmi od ponad 40 lat. Mamy swoje wzloty i upadki" - mówił wokalista Steven Tyler w rozmowie z AP, zdradzając, że inni członkowie byli zazdrośni o jego fotel jurorski w programie "Idol".

"Nie zostało już wiele zespołów, które miałyby tych samych pięciu członków" - dodaje gitarzysta Joe Perry.

"Według mnie, będziemy grać dalej" - stwierdził Perry, wskazując na zbliżającą się 50. rocznicę powstania Aerosmith (grupa została założona w Bostonie w 1970 r.).



W 2019 i na początku 2020 r. zespół dał serię występów pod szyldem "Deuces are Wild" w Las Vegas.

Ostatnim studyjnym albumem grupy jest "Music from Another Dimension!" z listopada 2012 r.

Płyta zanotowała jednak kiepskie wyniki sprzedaży (tylko złoto w Kanadzie) i bardzo przeciętne recenzje (2/5 od "The Guardian", 1/5 od serwisów Drowned in Soud i PopMatters).