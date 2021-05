Adam Palma i Krzesimir Dębski zagrają w duecie na Gitarowym Rekordzie Świata

Nazywany gitarzystą Chopina Adam Palma wraz z wybitnym dyrygentem i kompozytorem Krzesimirem Dębskim dołączają do grona artystów, którzy 19 czerwca wystąpią na Gitarowym Rekordzie Świata we Wrocławiu. Duet wykona m.in. słynny przebój Steviego Wondera pt. "You Are The Sunshine Of My Life".

Adam Palma i Krzesimir Dębski wystąpią wspólnie we Wrocławiu /materiały prasowe

Adam Palma miał zagrać podczas zeszłorocznej edycji Gitarowego Rekordu Świata online, ale plany pokrzyżował koronawirus.

"To poruszające, że Adam Palma wystąpi z nami na Gitarowym Rekordzie. W zeszłym chorował na koronawirusa, spędził kilka tygodni pod respiratorem. Podczas festiwalu wysyłaliśmy mu wszyscy uzdrawiającą energię. Zadziałało! Cieszymy się więc podwójnie, że będzie w tym roku z nami - cały i zdrowy" - mówi Leszek Cichoński, pomysłodawca Rekordu.

Adam Palma to polski wirtuoz gitary, doktor sztuk muzycznych, koncertował z najwybitniejszymi gitarzystami akustycznymi na świecie takimi jak: Al Di Meola, Tommy Emmanuel czy Bireli Lagrene, a w Polsce współpracował właściwie ze wszystkimi najważniejszymi artystami naszej rodzimej sceny muzycznej takimi jak Ewa Bem, Leszek Możdżer czy Kuba Badach. Choć od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie jest wykładowcą w klasie gitary na Uniwersytecie w Manchesterze, został uhonorowany tytułem "Najlepszego Polskiego Gitarzysty Akustycznego" podczas gali Guitar Awards w Warszawie. Adam jest autorem czterech płyt, które zebrały fantastyczne recenzje w magazynach gitarowych na całym świecie.

Palma wraz z Krzesimirem Dębskim wykonają dwa utwory - "Palma Blues" oraz słynny przebój Steviego Wondera pt. "You Are The Sunshine Of My Life".



Krzesimir Dębski to kompozytor, dyrygent, skrzypek jazzowy, aranżer i producent muzyczny. Twórca muzyki poważnej, współczesnej, teatralnej i filmowej (ponad 100 filmów fabularnych m.in.: "Ogniem i mieczem", "W pustyni i w puszczy", "Stara baśń") oraz seriali telewizyjnych.

W związku z obostrzeniami rządowymi wynikającymi z pandemii tegoroczna edycja Gitarowego Rekordu Świata odbędzie się wyjątkowo 19 czerwca na terenie Pergoli w kompleksie Hali Stulecia. Największa gitarowa orkiestra zagra także online - transmisja prowadzona będzie przez stronę heyjoe.pl.

