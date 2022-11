Początki Accept sięgają jeszcze drugiej połowy lat 60. (wówczas grupa posługiwała się jeszcze nazwą Band X). Start profesjonalnej kariery to 1976 r., kiedy to Udo Dirkschneider (wokal), Wolf Hoffmann (gitara), Gerhard Wahl (gitara), Dieter Rubach (bas) i Frank Friedrich (perkusja) zostali zaproszeni na jeden z pierwszych rock'n'rollowych festiwali w Niemczech - Rock am Rhein. Rubacha szybko zastąpił Peter Baltes, który od tego czasu z przerwami do 2018 r. towarzyszył Hoffmannowi w Accept.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Accept: Chcemy być oldschoolowi TV Interia

Od reaktywacji w 2009 r. za mikrofonem stoi Amerykanin Mark Tomillo. W 2015 r. do zespołu dołączyli gitarzysta Uwe Lulis i kolejny Amerykanin - perkusista Christopher Williams. Trzy lata później za Baltesa pojawił się Martin Motnik, a najkrótszym stażem może się pochwalić kolejny gitarzysta Philip Spouse (od 2019 r.). W ten sposób Accept stał się sekstetem.



Reklama

Ten skład nagrał 16. studyjny album "Too Mean to Die", który do sprzedaży trafił 29 stycznia 2021 r. Ostatnio Hoffmann zdradził, że zespół rozpoczął już prace nad następcą tego materiału.



W roli supportów na polskim koncercie (1 lutego 2023 r., klub Progresja w Warszawie) zaprezentują się CETI oraz The Iron Maidens.



CETI to grupa założona w 1989 roku w Poznaniu przez wokalistę Grzegorza Kupczyka i grającą na instrumentach klawiszowych Marię Wietrzykowską. Kupczyk był wieloletnim frontmanem formacji Turbo zaliczanej do legend rodzimej sceny heavy metalu. Współpracował także z takimi zespołami, jak jak m.in.: Aion, Panzer X, Esqarial, Kruk i Non Iron.

U boku wokalisty obecnie występują Bartosz Sadura (gitara), Jakub Kaczmarek (gitara), Tomasz Targosz (bas) i Piotr Szpalik (perkusja). To właśnie w tym składzie powstała wydana w marcu tego roku imienną płytę "CETI".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. CETI: Sztuką jest układanie tych samych klocków od nowa INTERIA.PL

Grupa The Iron Maidens powstała w Los Angeles w 2001 r. To jedyny na świecie kobiecy tribute bandem dla Iron Maiden. Obecnie tworzą go Linda McDonald (perkusja), Wanda Ortiz (bas), Kirsten Rosenberg (wokal), Courtney Cox (gitara) i Nikki Stringfield (gitara).

Ceny biletów: 150 zł (przedsprzedaż), 170 zł (w dniu koncertu).