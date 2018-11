A-ha powraca do Polski. Koncert w 2019 r. [DATA, BILETY, MIEJSCE]

18 listopada 2019 r. na Torwarze w Warszawie wystąpi norweska grupa a-ha.

Grupa a-ha oficjalnie zakończyła karierę w grudniu 2010 r. Występ w Oslo został zarejestrowany i wydany na płycie "Ending on A High Note - Farewell Tour".

Po niespełna pięciu latach trio powróciło na scenę z płytą "Cast in Steel".

"Zgodziliśmy się na powrót na określony czas: jeden album, jedna trasa. To dla nas wielka szansa, co pozwala nam dopisać kolejny rozdział" - mówił wtedy wokalista Morten Harket.

W październiku 2017 r. zespół wydał album akustyczny (CD, DVD, Blu-Ray) zrealizowany w ramach słynnej serii MTV Unplugged.

Na podwójnym wydawnictwie znalazły się największe przeboje tria, utwory nigdy wcześniej nie wykonywane na żywo oraz dwie zupełnie nowe piosenki.

Występ zarejestrowano podczas dwóch wieczorów w czerwcu 2017 roku na wyspie Giske u wybrzeży Norwegii. Koncerty zespołu obejrzało zaledwie 250 widzów.

"Myśleliśmy o tym od wielu lat. Na wielu koncertach graliśmy niektóre utwory akustycznie. W związku z tym, że podczas tworzenia nie używamy zbyt wiele nowoczesnej technologii, pomysł nagrania akustycznej płyty nabrał dla nas sensu. To jak powrót do korzeni tych piosenek" - mówił wokalista i gitarzysta Pål Waaktaar-Savoy.

