29. Finał WOŚP: Jurek Owsiak przesuwa termin zbiórki

Planowany na 10 stycznia 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty na 31 stycznia.

Planowany na 10 stycznia 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty na 31 stycznia. To efekt "narodowej kwarantanny", która będzie obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia.



W tych dniach obowiązywać mają dodatkowe obostrzenia, m.in. będą zamknięte hotele (z nielicznymi wyjątkami) i stoki. Utrzymano także dotychczasowe ograniczenia, m.in. zakaz gromadzeń powyżej 5 osób. Więcej TUTAJ .

"Musimy, tak jak inne kraje, wziąć na siebie wszystkie te bardzo mocne restrykcje, które są związane z naszym życiem codziennym. Ja, Jurek Owsiak, je bardzo dobrze rozumiem. W innych krajach one już były wprowadzone wcześniej, w związku z tym, jeżeli chcemy się dobrze ustawić do tej skutecznej walki z koronawirusem - zróbmy to. Przetrzymajmy to" - stwierdził Owsiak w komunikacie.

"Ale 31 stycznia, ostatniego dnia stycznia 2021 roku będziemy znowu razem ze sobą. Już jesteśmy - nasze puszki już stoją w bardzo wielu miejscach. Nasi wolontariusze są gotowi, aby zagrać po raz 29. 1,3 mld złotych do tej pory wydanych na sprzęt medyczny, na nasze programy medyczne. To pokazuje, że potrafimy sobie dawać radę i pandemia, która wybuchła na początku tego roku, także pokazała, że my razem, obywatele, wzięliśmy sprawy w swoje ręce i potrafiliśmy skutecznie z nią walczyć" - podkreślił Owsiak.

W Warszawie centrum wydarzeń stanowić będzie studio telewizyjne na Placu Defilad, w którym wystąpią m.in. Krzysztof Zalewski, Organek, Dr. Misio, Ania Rusowicz, Vavamuffin, Dżem, Voo Voo, Kwiat Jabłoni, Łąki Łan, Piersi i Marek Dyjak. Transmisja internetowa wydarzenia rozpocznie się w sobotę (30 stycznia) o godz. 21:00 i potrwa nieprzerwanie 27 godzin.