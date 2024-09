"Mamy smutną wiadomość. Piętnaście minut temu otrzymałem telefon od menagera i bookera Smolastego. Z wielkim szacunkiem chcielibyśmy was przeprosić za człowieka, który miał przed wami tutaj wystąpić. Smolasty się tutaj nie pojawi, więc sorry. Mimo że wczoraj dał koncert w innym mieście. Zagrał w Bydgoszczy, a nie pojawi się tutaj, w Konstantynowie" - powiedział jeden z prowadzących, wywołując ogromne niezadowolenie wśród widzów, którzy wyrazili je gwizdami.



"Gdzie masz szacunek? Gdzie masz honor? Nawet nie umiałeś się pojawić o 21 w Konstantynowie", "Dzisiaj nie pojawiając się w Konstantynowie Łódzkim 'przybiłeś sobie sam gwóźdź do trumny'", "Brak szacunku do fanów czekających na występ" - grzmieli internauci.