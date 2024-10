Przedstawicielka matki, Natalie Figgers, w wywiadzie dla Local 10 News, odnosząc się do nagrań z 2016 roku, w których to raper narusza nietykalność cielesną jego byłej partnerki - Cassie Ventury, stwierdziła, że nikt go jeszcze nie skazał, a media tworzą nieprawdziwe narracje. Przekazała także oświadczenie w imieniu Janice Combs: "Bycie świadkiem czegoś, co wydaje się publicznym linczem mojego syna, zanim miał okazję udowodnić swoją niewinność, jest bólem zbyt trudnym do opisania słowami".