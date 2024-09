Rich Homie Quan, znany ze swoich rapowych przebojów solowych oraz działalności w grupie Rich Gang, nie żyje. Lekarz sądowy hrabstwa Fulton i członek rodziny rapera potwierdzili śmierć i przekazali przykre wieści do magazynu "Rolling Stone". Przyczyna nie została dotychczas ujawniona. Muzyk zmarł w wieku zaledwie 33 lat.

Kariera rapera prężnie się rozwijała. Wcześniej znany był głównie w Atlancie

Urodził się jako Dequantes Lamar, lecz szerszej publiczności dał się poznać pod pseudonimem artystycznym Rich Homie Quan. W 2013 r. osiągnął szczyt swojej kariery - wybił się dzięki chwytliwym przebojom "Type of Way" i "My Nigga". Popularność w rodzinnym mieście Atlanta zyskał natomiast już kilka lat wcześniej, w 2008 r. Wydał wówczas hit "Stay Down" z gościnnym udziałem Stack Money Boyz, który stał się przebojem w tamtych okolicach.

Rich Homie Quan nie ukrywa, że w czasie jego kariery zdarzało mu się mieć problemy z prawem. W 2011 r. spędził kilkanaście miesięcy w więzieniu. Wówczas twierdził, że jedyne, co go pocieszało, to książki Jamesa Pattersona i Sandry Brown oraz pisanie własnych tekstów piosenek.

W 2013 r. artysta osiągnął niemały sukces - zdobył status złotej płyty za "Type of Way". Jego piosenkę remiksowali wówczas bardzo znani muzycy - bohater trapu Jeezy, a także Meek Milla. Po sukcesywnym singlu pojawiły się kolejne hity, takie jak "Walk Thru" z raperem Compton Problemem czy "Flex (Ooh, Ooh, Ooh)", która w 2015 r. stała się znana dzięki TikTokowi. Tysiące użytkowników tańczyło wówczas do charakterystycznej melodii i nagrywało filmiki na platformę.

Współpracował z wieloma dużymi nazwiskami hip-hopu

W 2018 r. wreszcie wydał swój debiutancki album studyjny. W trakcie swojej kariery zdarzało mu się współpracować z takimi gwiazdami hip-hopu, jak Gucci Mane, Trinidad James, 2 Chainz, Migos, TI, Lil Uzi Vert i wieloma innymi.

