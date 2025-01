Mata wrócił z poruszającym przekazem. "Czuję się śmieciem"

Michał Matczak znany szerzej jako Mataopublikował w sieci maxisingla składającego się z dwóch utworów: "intro" i "up! up! up!". Nie bez powodu materiał opublikowany został 20 stycznia. To właśnie w ten dzień w 2025 roku wypada Blue Monday czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. We wspomnianych kawałkach Mata porusza bardzo personalne kwestie, w tym uzależnienie i próby zrobienia sobie krzywdy.

Mata zaprezentował dwa nowe numery

Maxisingiel otwiera "intro". Mata opowiada tam o depresji, poczuciu pustki i poszukiwania odpowiedzi w używkach. Pojawia się również krytyka społeczeństwa dająca poczucie przytłoczenia otaczającą nas rzeczywistością. Na próżno szukać tam światełka w tunelu, narracja zmienia się nieco przy drugim utworze.

"up! up! up!" opowiada o poszukiwaniu sensu w naszym świecie. Mata mimo wielu sukcesów i statusu wciąż zdaje się być zagubiony i jak sam rapuje, "albo się czuje bogiem, albo czuje się śmieciem", a tworzenie muzyki ma działanie terapeutyczne i umożliwia mu zajrzeć w głąb siebie. Warto zaznaczyć, że utwór wyprodukowany został przez producenta AoDpochodzącego z Wielkiej Brytanii, który na swoim koncie ma współprace z artystami takimi jak Shakira, Stormzy czy Pa Salieu.

Dodatkowo, teledysk do "up! up! up!" wyreżyserowany przez Leona Korzyńskiego, Michała Niedźwiedzkiego i Mariusza Stykałę przepełniony jest nawiązaniami do poprzednich klipów i okładek Maty. W nagraniu zobaczyć możemy m.in. miejsca z teledysków do: "Schodki", "Brum Brum", "Patointeligencja", "Mata Montana", "Biblioteka Trap", "Patoreakcja", "Kiss cam (podryw roku)", "Szafir", "Tango", "Patoprohibicja" czy "Papuga" i nawiązań do okładek "100 dni do matury" i "Młodego Matczaka". W klipie zobaczyć możemy również robota, który po raz pierwszy pojawił się przy okazji nagrania promującego nadchodzącą trasę Maty.

Trasa MATA TOUR 2024 : ) rozpocznie się 31 października 2025 roku i obejmie miast. Na ten moment koncert w Warszawie jest już wyprzedany. Cała rozpiska prezentuje się następująco:

31.10.2025 - Wrocław, Hala Stulecia

13.11.2025 - Poznań, MTP 3A

21.11.2025 - Kraków, Tauron Arena

30.11.2025 - Katowice, MCK

07.12.2025 - Gdańsk, Ergo Arena

18.12.2025 - Warszawa, COS Torwar

Nowa wersja "Wiary" dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy INTERIA.PL