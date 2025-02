14 stycznia zaprezentowano 10 uczestników finału polskich kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji. Koncert w TVP z ich udziałem odbędzie się 14 lutego i to wówczas widzowie w głosowaniu SMS zdecydują o wybraniu polskiego reprezentanta.

TVP właśnie ogłosiła, że po konsultacji z Komisją Kwalifikacyjną do koncertu finałowego dopuszcza dodatkowo Teo Tomczuka z piosenką "Immortal" . To oznacza, że ostatecznie widzowie wybierać będą spośród 11 finalistów.

Droga wokalisty do koncertu finałowego nie była łatwa. Rodzina Teo Tomczuka wyemigrowała w 2004 r. z rodzinnego Lubiechowa do Norwegii. Młody Teo stracił polskie obywatelstwo w wieku 12 lat z powodów formalnych - norweskie przepisy miały wpływ na jego status.

"Teo popełnił błąd, źle odczytując zapis regulaminu o wymogu posiadania polskiego obywatelstwa już podczas samego zgłoszenia się do preselekcji. Podczas przesłuchań na żywo przyznał się, że nadal go nie posiada, chociaż od wielu miesięcy jest objęty procedurą przywrócenia polskiego obywatelstwa. Z tego powodu, pomimo szans na finałową dziesiątkę, nie został objęty dalszymi pracami Komisji. Ostatecznie obywatelstwo zostało mu przyznane przez Prezydenta RP 16 stycznia 2025 - i to był kluczowy moment, który otworzył artyście drzwi do udziału w Wielkim Finale" - czytamy w komunikacie TVP.

Szeroka publiczność poznała go wiosną 2024 roku w 15. edycji "Mam talent". W odcinku castingowym wokalista sięgnął po przebój "Way Down We Go" KALEO, budząc zachwyty wśród jurorów. "Chyba się zakochałam" - mówiła Julia Wieniawa. "Jesteś artystą gotowym na sukcesy!" - dodawała już w półfinale Agnieszka Chylińska. Ostatecznie 17-letni wówczas Teo Tomczuk dotarł do finału.