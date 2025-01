Justyna Steczkowska była gościnią programu "Lubię to" w Radiu Zet, gdzie premierowo podzieliła się eurowizyjną wersją utworu "Gaja". Artystka zdradziła, jakie zmiany wprowadziła do piosenki z najnowszej płyty "WITCH Tarohoro", jak widzi swój występ na Eurowizji 2025 w Bazylei i co sądzi o tegorocznych preselekcjach.