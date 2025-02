Zespół Chrust otworzy konkursową stawkę 11 uczestników Wielkiego Finału Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025. W koncercie wystąpią z piosenką "Tempo".

Trio z Gdańska tworzą Małgorzata Oleszczuk, Karol Konop i Dariusz Mrozek. Działająca od 2021 r. grupa zadebiutowała singlem "Hen za rzeką". Rok później pojawił się ich pierwszy album zatytułowany po prostu "Chrust". W swojej twórczości łączą muzykę folkową, nawiązującą do tradycyjnych, słowiańskich brzmień oraz współczesną elektronikę. W ich kompozycjach można doszukać się także mocnego, rockowego wokalu i wielu inspiracji polską ludowizną.

Chrust i "Tempo" na Eurowizję 2025: Historia o każdym z nas

Piosenka "Tempo", z którą Chrust zgłosił się do konkursu Eurowizji 2025, powstała we współpracy z kompozytorem Krzysztofem Falkowskim. Ma on na koncie piosenki wykonywane m.in. przez Kasię Moś i Zespół 5/6. Zaaranżowane przez niego utwory prezentowane były przez gwiazdy polskiej sceny podczas koncertów pokazywanych przez TVP ("Kolędowanie pod Tatrami" - Zakopane 2024, 20 lat w Unii Europejskiej, GOPR 70 - Kto nas wzywa) i BBC ("Usłysz Planetę" - 2024).

"To historia o każdym z nas. Gdyby tak się zastanowić, życie paradoksalnie mamy krótkie. Rodzimy się, piszemy swoją historię i umieramy. Tylko od nas zależy jaką decyzję w nim podejmiemy - walkę bez wytchnienia o wartości, czy poddanie się otchłani niepamięci" - czytamy w opisie piosenki "Tempo".

- Bardzo duży krok. Bardzo chcieliśmy się znaleźć w tym etapie. To był troszkę nasz cel od niedawna i udało się. Dla nas jest to bardzo budujące, ale też motywujące do tego, żeby iść jeszcze dalej, wychodzić do ludzi. Także bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy - powiedziała wokalistka Małgorzata Oleszczuk w rozmowie z Interią po awansie do grona finalistów preselekcji do Eurowizji.

Na scenie pojawi się wiedźma z... chrustu przygotowana przez Martę Sitarz.

Chrust w "Must Be The Music" w Polsacie

Jak się okazuje, występ w eurowizyjnych eliminacjach nie będzie jedynym telewizyjnym akcentem Chrustu. Na trzy dni przed koncertem TVP niespodziewanie ogłoszono, że zespół zobaczymy także we wracającym od 7 marca na antenę Polsatu show "Must Be The Music".

Uczestników programu oceniać będą Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower) i Miuosh.

Zespół Chrust zakwalifikował się do finału polskich preselekcji Eurowiji 2025 Interia.pl INTERIA.PL