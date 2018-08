Wybierz zagraniczny przebój lata 2018

Wakacje w pełni. A jak wiadomo, gdy zaczyna się lato, rozpoczynają się także plebiscyty na największy wakacyjny hit. Poniżej zebraliśmy 11 zagranicznych utworów, które mają potencjał, aby zostać przebojem tego lata. O wyborze zdecydujecie wy!

Na końcu tego artykułu znajdziecie ankietę z listą piosenek zaprezentowanych poniżej. Możecie zagłosować na jednego faworyta spośród z 11 zagranicznych numerów.



Głosowanie trwa do 2 września 2018 roku. Utwory z krótkimi opisami prezentujemy poniżej, losowo.



Clean Bandit feat. Demi Lovato - "Solo"

Twórcy przebojów takich jak "Symphony" i "Rather Be" pod koniec maja zaprezentowali swoja propozycję na hit lata. W utworze napisanym przez Grace Chatto i Freda Gibsona, gościnnie usłyszeć można Amerykankę, Demi Lovato.



Cardi B feat. Bad Bunny, J Balvin - "I Like It"

Cardi B w zeszłym roku szturmem weszła do światowego mainstreamu utworem "Bodak Yellow". 2018 rok to kolejne triumfy debiutantki. Jej propozycja na lato - "I Like It" - powstała we współpracy z latynoskimi gwiazdami Bad Bunnym i J Balvinem. Jego produkcją zajęli się Tainy, Craig i J. White Did It.



Childish Gambino - "Feels Like Summer"

"Feels Like Summer" to jeden z dwóch utworów, które na lato przygotował Childish Gambino, autor jednego z najgłośniejszych singli i teledysków tego roku - "This Is America". Numery powstały we współpracy ze szwedzkim kompozytorem Ludwigiem Goranssonem.



Sigrid - "Schedules"

Laureatka plebiscytu BBC Sound of 2018 szerszej publiczności w Polsce przedstawiła się na Open'er Festivalu. Kilka dni po jego zakończeniu młoda i niezwykle utalentowana Norweżka postanowiła pochwalić się kolejnym singlem "Schedules".



Calvin Harris x Dua Lipa - "One Kiss"

"One Kiss" to wspólne "dziecko" objawienia muzyki pop, pochodzącej z Kosowa Duy Lipy oraz szkockiego producenta Calvina Harrisa. Numer krótko po premierze wspiął się na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów.



Drake - "In My Feelings"

Numer, którego nie wybrano do promowania albumu "Scorpion" Kanadyjczyka Drake'a, ma szansę stać się jednym z największych hitów tego lata i bieżącego roku. Wszystko za sprawą wyzwania #ImMyFeelingsChallange (znanym też jako #KikiChallenge lub #KekeChallenge), w którym internauci nagrywają jak tańczą do piosenki Drake'a. Za produkcję chwytliwego numeru odpowiadali TrapMoneyBenny i BlaqNmilD.



Nicki Minaj feat. Ariana Grande - "BED"

"BED" to jeden z singli promujących czwarty album Nicki Minaj "Queen". Gościnie zaśpiewała w nim bliska znajoma raperki - Ariana Grande.



Rudminetal i Major Lazer feat. Anne-Marie - "Let Me Live"

Przy okazji tworzenia "Let Me Live" spotkały się dwie formacje, które słyną z seryjnego wypuszczenia hitów w eter. Rudimental na koncie mają takie przeboje jak "Waiting All Night" i "Feel The Love", natomiast Major Lazer mogą pochwalić się numerem "Lean On", który przebił barierę dwóch miliardów wyświetleń. Jakby tego było mało, obie grupy do współpracy zaprosiły wschodzącą gwiazdę brytyjskiej muzyki - Anne-Marie.



Gorillaz - "Humility"

Damon Albarn na nowej płycie Gorillaz "The Now Now" również znalazł miejsce dla letniego przeboju. Wakacyjną piosenkę "Humility" dopełnia idealny na ten czas teledysk. W piosence gościnnie zaśpiewał George Benson.



The Carters - "Apeshit"

"Apeshit", do którego teledysk nakręcono w Luwrze, promuje wspólną, długo wyczekiwaną przez fanów płytę Beyonce i Jaya-Z. "Everything Is Love" została wydana, co powoli staje się dla gwiazdorskiej pary tradycją, bez żadnej zapowiedzi. Carterom przy stworzeniu drapieżnego singla pomagał Pharrell Williams, natomiast w chórkach można usłyszeć członków hiphopowego tria Migos.



DJ Khaled feat. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo - "No Brainer"

DJ Khaled przy pracy nad singlem "I'm The One" z 2017 roku znalazł idealnych współpracowników do tworzenia hitów. W "No Brainer" ponownie swoich głosów użyczyli Justin Bieber, Quavo i Chance The Rapper.

