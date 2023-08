W czerwcu tego roku The Weeknd rozpoczął długo wyczekiwaną trasę koncertową "After Hours til Dawn Global Stadium Tour", w ramach której zagrał spektakularny koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Początkowo Abel Tesfaye (tak właściwie się nazywa) miał zagrać pod koniec 2022 roku w Krakowie, natomiast koncert nie doszedł do skutku ze względu na odwołaną trasę "After Hours". Tym z większym zniecierpliwieniem fani czekali na warszawski koncert.

Cały show zaczął się od supportu Mike'a Dean'a. Zagrał on utwory, które skomponował na potrzeby soundtracku do serialu "The Idol", które fanom Abla nie powinny być obce. W końcu sam The Weeknd jest zarówno producentem wykonawczym, jak i aktorem grającym w tej produkcji. Po nim scenę przejął Kaytranada ze swoim DJ setem.

The Weeknd zachwyca polską publikę. Spektakularne widowisko w Warszawie

Gdy światła zgasły, na scenie pojawił się Abel. Momentalnie rozruszał publikę utworem "Take My Breath" ukazując pełnię fenomenalnej scenografii, która ciągnęła się wzdłuż stadionu. Odpowiedzialni za nią są Hajime Sorayama i Es Devlin, którzy postanowili postawić na dystopijne miasteczko na scenie głównej, gigantyczną kobietę-robot na środku stadionu i ikoniczny księżyc w pełni na drugim końcu, który stał się symbolem całej tegorocznej trasy koncertowej Abla.

Pierwszą połowę koncertu The Weeknd zagrał mając na sobie charakterystyczną maskę, którą zdjął dopiero w połowie show. Warto wspomnieć, że jest to hołd dla przedwcześnie zmarłego w 2020 roku, legendarnego rapera MF Doom-a, dla którego nierozłączne było występowanie pod przykryciem właśnie srebrnej maski. Abel niejednokrotnie podkreślał, jak istotną personą był dla niego amerykańsko-brytyjski raper. W drugiej części koncertu byliśmy natomiast świadkami większej interakcji Abla z publiką zgromadzoną na stadionie. Na przykład w utworze "Out of Time", zszedł do fanów i zaśpiewał wspólnie z nimi refren.



Podczas całego koncertu, The Weeknd'owi na scenie towarzyszyli tancerze w strojach zjaw, które idealnie komponowały się ze scenografią, tworząc filmowy show. Oprócz laserów czy ognia, uroku dodawało również oświetlenie, które oddawało to co nagłośnienie zabrało. Każdy z uczestników koncertu przed wejściem na stadion otrzymał ledową opaskę na rękę, dzięki czemu trybuny magicznie mieniły się w światełkach.

Na koncercie nie zabrakło radiowych hitów jak "Blinding Lights" czy "Save Yours Tears", natomiast Abel zaskoczył przedpremierowym wykonaniem jednego ze swoich nowych utworów "Another One of Me". Cała setlista prezentuję się w następujący sposób:



1."Take My Breath"

2. Sacrifice"

3. "How Do I Make You Love Me?"

4. "Can't Feel My Face"

5. "Lost in the Fire" (z "Hyperion" Gesaffelstein)

6. "Hurricane" (z "Dondy" Kanyego Westa)

7. "The Hills"

8. "Often"

9. "Crew Love" (z "Take Care" Drake’a)

10. "Starboy"

11. "House of Balloons"

12. "Heartless""Low Life" (z "EVOL" Future)

13. "Reminder"

14. "Party Monster"

15. "Faith"

16. "After Hours"

17. "Out of Time"

18. "I Feel It Coming"

19. "Die for You"

20. "Is There Someone Else?"

21. "I Was Never There"

22. "Wicked Games"

23. "Another One of Me"

24. "Call Out My Name"

25. "The Morning"

26. "Save Your Tears"

27. "Less Than Zero"

28. "Blinding Lights"

29. "Double Fantasy"

30. "Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage)" (z “HEROES & VILLAINS" Metro Boomina)

31. "Popular".