The Beatles i "Revolver" na nowo. Arcydzieła nie da się poprawić

W 2016 roku, gdy wypadała pięćdziesiątka "Revolvera" fani Beatlesów zastanawiali się, czy pierwszy "poważny" album, który na nowo zdefiniował znaczenie zespołu zostanie na nowo zmiksowany. Tak się jednak nie stało, a serię reedycji otworzył dopiero "Sierżant Pieprz" wydany rok później. Przyczyna była prosta - zdaniem Gilesa Martina, ówczesna technologia nie pozwalała zrobić z płytą tego, co planował. Dopiero niedawny wynalazek firmy WingNut Films należącej do Petera Jacksona (tak, tego od "Władcy Pierścieni") pozwolił, by dosłownie pobawić się ścieżkami.

Reklama

Zdjęcie The Beatles w erze "Revolvera" / materiały prasowe / materiały prasowe

Pozwala na to technologia demiksingu, dzięki której nałożone na siebie ścieżki w końcu udało się rozdzielić. To wielki krok w remasteringu dawnych dzieł, bo dosłownie można teraz rozkładać je na części pierwsze. Martin uchylił rąbka tajemnicy opowiadając o nowej wersji "Taxmana": "Mogę zabrać gitarę, zdjąć bas, a potem mogę nawet oddzielić werbel i kick drum. I brzmią one jak werbel i kick drum. Nie ma w nich ani odrobiny gitary (mimo, że były zapieczone razem na taśmach głównych). I nie wiem jak to się robi! To tak jakbym ja dawał im ciasto, a oni mi mąkę, jajka, mleko i trochę cukru". Dodaje jednak, że to wynalazek Jacksona i spółki, a można było go wykorzystać jedynie dlatego, że reżyser jest wielkim fanem zespołu. Z nikim innym na razie nie zamierza się tym sposobem dzielić.

Nowe życie "Revolvera"

"Revolver" potraktowano tak samo czule jak inne wcześniejsze produkcje. A może nawet czulej? W końcu w kręgu fanów The Beatles ulubioną i najbardziej poszukiwaną wersją albumu była wersja monofoniczna, która znalazła się na wydanym w tym roku boksie. Nad wszystkim pieczę sprawował wspomniany już syn George'a Martina, który wyprodukował niemal wszystkie albumy Czwórki z Liverpoolu. Decyzje producenta aprobowali natomiast Paul McCartney i Ringo Starr.

Tradycyjna wersja krążka (wydana na CD oraz płycie winylowej) zawiera klasyczną tracklistę albumu. W innych, bardziej rozbudowanych i droższych wersjach, dołożono dodatkowe sesje nagraniowe, alternatywne ścieżki i tzw. take'y - ujęcia, które nie trafiły na oficjalny album, więc po prostu materiały z prób.

Wideo youtube

Phil Spector: ekscentryk, geniusz i bezwzględny morderca

Skupiam się jednak na samym miksie, który jest po prostu wyśmienity. Wsłuchiwałem się w album, który tak dobrze od wielu lat znam i nie mogłem nadziwić się, że pomimo braku zmian słychać tu rewolucję - rewolucję czasu. Minęło niemal 60 lat, a "Revolver" nie stał się zaśniedziałym pomnikiem. Praca ekipy Gilesa Martina raczej pozwoliła na godne odświeżenie idealnego albumu - jednego z najlepszych w historii rocka. I to z użyciem najlepszej możliwej technologii, o której producenci jeszcze pięć lat temu mogli pomarzyć.

Działania Martina przede wszystkim ograniczyły się do starcia kurzu, a także większego wyeksponowania basu i perkusji (żartuję, że pewnie Paul i Ringo tylko na to liczyli). Uwielbiam te smaczki, które widoczne są dla fanów maltretujących muzykę Beatlesów przez lata - m.in. dodatkowe partie gitary czy końcówki wyrazów dośpiewane nieco inaczej niż na oryginalnym miksie. Utwory zyskały nowy blask i więcej przestrzen.

Trzy nagrania, które znalazły się w czteropłytowym boksie winylowym, a także na rozszerzonym wydaniu CD, poruszyły mnie szczególnie.

Beatlesi jakich nie znacie

Rewolucję w tej materii fanom Beatlesów zapowiadały nowy mix "Sierżanta Pieprza" w 2017 roku, a także album "Imagine (Ultimate Mix)" wydany w 2018 roku. To tam znalazł się m.in. utwór "How" w wersji "Elements Mix", gdzie zaprezentowano jedynie ścieżkę instrumentalną. I choć nigdy nie spodziewałem się, że stanie się tak z uwielbianą przeze mnie "Eleanor Rigby", to na nowym "Revolverze" znalazło się także miejsce dla nigdy niesłyszanej wersji zawierającej jedynie kwartet smyczkowy. To prawdziwa rewolucja!

Podobnie jest z nadaniem (poniekąd) nowego, innego sensu utworowi "Yellow Submarine". Znana z animowanej produkcji melodia nie brzmi już tak wesoło, gdy słyszymy na wokalu... Johna Lennona, który śpiewa "W miejscu, w którym się urodziłem/ Nikogo nie obchodzi/ I imię, z którym się urodziłem/ Nikogo nie obchodziło". I nagle okazuje się, że historia o żółtej łodzi nie jest bajkową wyprawą po świecie mórz, ale - być może - smętnym, podświadomym wyznaniem w stronę ojca Lennona, który był marynarzem i zostawił małego synka dla morza. To smutne odczarowanie legendarnego utworu także jest wyjątkowym odkryciem, nieznanym dotąd w światku fanów The Beatles.

Wideo youtube

Ostatnie spotkanie z The Rolling Stones. Czy to koniec?

Trzecim utworem, który szczególnie przykuł moją uwagę jest "And Your Bird Can Sing" - mam wrażenie, że nigdy nie słyszałem go w ten sposób. Niesamowicie prędkie partie gitary, idealne harmonie wokalne, prosta, lecz sprawiająca zawroty głowy melodia i... częste błędy czterech kumpli z Liverpoolu, które zamieniają się w salwy śmiechu. Słuchając można poczuć, że naprawdę obserwuje się geniuszy przy pracy. Którzy kochają to, co robią.

I po wielu fragmentach tej cienkiej nitki dostajemy naprawdę gruby kłębek. Już czekam na kolejne wydawnictwo z tej serii - plotkuje się, że w przyszłym roku możemy dostać debiutancki krążek The Beatles, "Please Please Me", bo minie dokładnie 60 lat od jego premiery. Pożyjemy, zobaczymy. Z pewnością - jest na co czekać.