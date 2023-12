Taneczne hity wszech czasów. Przy tych przebojach nikt nie usiedzi spokojnie!

Jedną z niesamowitych rzeczy jest nieprzemijający urok największych tanecznych przebojów. Piosenki, które powstały w latach 70., w złotej erze disco, do dziś nie tracą swojego blasku, dalej porywają młode pokolenia i często są inspiracją do tworzenia nowych utworów.

Wybór tych największych przebojów, które królowały na parkietach na przestrzeni lat, jest niezwykle trudny. Oczywiście każde zestawienie, będzie pewnie oscylowało wokół innych piosenek. Powstało już przecież tysiące ankiet, list, podsumowań na ten temat, ale my postaramy się nieco subiektywnie spojrzeć na taneczne przeboje, wybierając top, który będzie gwarancją doskonałego szaleństwa.

Donna Summer - "I Feel Love" (1977)

Klasyczny przebój epoki disco to dzieło ojca tego stylu Giorgio Morodera i Pete'a Bellotte'a. Obaj producenci, pracując nad nowym albumem Donny Summer "I Remember Yesterday", założyli, że każda piosenka, będzie nawiązaniem do innego muzycznego okresu. "I Feel Love" miało być nagraniem przyszłości. Do tej pory większość przebojów disco była nagrywana przez zespoły, grające na żywych instrumentach, często z udziałem orkiestry. Moroder postanowił odtworzyć każdy instrument za pomocą syntezatora Moog. W tym celu sprowadził do studia specjalistę w tej dziedzinie, inżyniera dźwięku Robbiego Wedela, który systematycznie wygenerował każdy dźwięk, od linii basu po hi-hat. Jedynie dźwięk perkusyjnej stopy nie jest stworzony przez maszynę.

Piosenka okazała się gigantycznym przebojem na całym świecie i zdefiniowała brzmienie muzyki klubowej i popularnej na kolejne lata. Nagraniem zachwycali się Brian Eno i David Bowie, co zaowocowało zmianą podejścia obu do własnego brzmienia muzycznego. Utwór powracał wielokrotnie w wersjach innych artystów - Bronski Beat czy Sama Smitha.

Daft Pank - "One More Time" (2000)

Wkład w rozwój muzyki tanecznej tego francuskiego duetu elektronicznego jest bezsprzeczny. Można się spierać, które z nagrań Daft Pank zasługuje na największe uznanie. W końcu "Get Lucky" czy "Around the World" były wielkimi światowymi hitami, jednak to kompozycji "One More Time" przypadnie palma pierwszeństwa w naszym zestawieniu. To właśnie na albumie "Discovery" Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo odeszli od robotycznej stylistyki poprzedniej płyty, włączając do swojego brzmienia popowe elementy. To sprawiło, że twórczość Daft Pank wystrzeliła w kosmos popularności, czyniąc z grupy światowe gwiazdy, wyznaczające nowe trendy tanecznego stylu.

Kylie Minogue - "Can't Get You Out of My Head" (2001)

Już pierwsze takty piosenki z zaśpiewem "la la la" zostają w naszej pamięci na zawsze, a nogi same rwą się do tańca. Klasyczne połączenie popu i disco z elementami techno stało się znakiem rozpoznawczym księżniczki muzyki pop. Kylie Minogue bezceremonialnie wkroczyła na początku XXI wieku na klubowe parkiety i zdominowała tym nagraniem listy przebojów na całym świecie. Piosenka przywróciła również blask karierze piosenkarki, który lekko przybladł pod koniec lat 90.

Madonna - "Hung Up" (2005)

Skoro na naszej liście pojawiła się księżniczka, to nie może zabraknąć królowej. Przy piosenkach Madonny można przetańczyć całą noc, jednak to "Hung Up" jest doskonałym przykładem mocy drzemiącej w piosenkach ABBY, połączonych z nowoczesną produkcją. Przepełniony brzmieniem lat 80., podkręconych genialnym rytmem, wzmocnionym tykaniem zegara utwór z miejsca stał się ogromnym sukcesem komercyjnym. Nagranie biło kolejne rekordy na listach przebojów, osiągając oszałamiające pięć milionów sprzedanych egzemplarzy.

Deee-Lite - "Groove Is in the Heart" (1990)

Chociaż kolebką muzyki disco były Stany Zjednoczone, a w latach 80. centrum kultury tanecznej stała się Europa, to na początku lat 90. scenę muzyczną podbiła kompozycja koreańsko-ukraińsko-amerykańskiego kolektywu Deee-Lite. Doskonale łączący muzykę house i dance zespół zdobywał szlify w nocnych klubach Nowego Jorku. Jego kompozycja szybko jednak opuściła klubowe mury i przedarła się do głównego nurtu, wypełniając playlisty stacji radiowych na całym świecie i dominując MTV, dzięki przyciągającemu wyglądowi muzyków. W nagraniu pojawili się gościnnie raper Q-Tip i basista Bootsy Collins.

Bee Gees - "Stayin' Alive" (1977)

Film "Gorączka sobotniej nocy" był kwintesencją ery disco, a dzięki jego komercyjnemu sukcesowi nagranie "Stayin' Alive", pochodzące ze ścieżki dźwiękowej, stało się najbardziej charakterystycznym utworem tego stylu. Popularność kompozycji naznaczyła taneczną etykietą twórczość Bee Gees na długie lata. Płyta z muzyką napisaną do filmu odniosła niekwestionowany sukces, zdobywając nagrodę Grammy w kategorii Album Roku i stając się najlepiej sprzedającym albumem wszech czasów, dopóki nie został on zdetronizowany przez "Thriller" Michaela Jacksona.

Michael Jackson - "Billie Jean" (1983)

Charakterystyczny perkusyjny rytm to jeden ze znaków rozpoznawczych słynnego przeboju Michaela Jacksona, który okazał się niezwykle popularnym tanecznym hitem 1983 roku. "Billie Jean" jest jednym z najczęściej remiksowanych i samplowanych utworów na świecie, a także składową dziesiątek mashupów, które cieszą się nieprzerwaną popularnością. Utwór powraca w nowych wersjach, nagrywanych zarówno przez rockowe zespoły, jak i taneczne formacje.

Gloria Gaynor - "I Will Survive" (1978)

Kolejny klasyczny, taneczny przebój, który w 1979 roku pokonał w wyścigu do nagrody Grammy inne doskonałe hity tego gatunku, jak "Don't Stop 'Til You Get Enough" Michaela Jacksona, "Boogie Wonderland" Earth, Wind & Fire czy "Da Ya Think I'm Sexy?" Roda Stewarta. Napisana przez byłych producentów Motown piosenka stała się popularnym hymnem niezłomnych kobiet, ale także społeczności gejowskiej, walczącej o swoje prawa. Była też największym przebojem w karierze amerykańskiej wokalistki.

Gala - "Freed From Desire" (1996)

W latach 90. w Europie zaczął zdobywać popularność nowy styl nazywany Eurodance. Przykładem sukcesu była z pewnością piosenka, młodej, włoskiej piosenkarki i autorki tekstów, ukrywającej się pod artystycznym pseudonimem Gala. Nagranie było jej debiutanckim singlem, który niespodziewanie podbił europejski rynek, osiągając oszałamiającą sprzedaż. "Freed From Desire" po tanecznym sukcesie wdarł się na piłkarskie stadiony, będąc często przerabianym utworem przez kibiców, a także był używany jako podkład podczas prezentowania bramek strzelonych podczas meczów, jak to miało miejsce podczas transmisji Mistrzostw Świata w 2022 roku.

C+C Music Factory - "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" (1990)

Rozpoczynający nagranie okrzyk "Everybody Dance Now!" wykonywany przez byłą członkinię formacji The Weather Girls, wokalistkę Martę Wash, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów w świecie muzyki tanecznej. Często był wykorzystywany do produkcji radiowych jingli czy telewizyjnych czołówek. Sam utwór okazał się olbrzymim przebojem na świecie i największym w karierze amerykańskiej formacji. Jego popularność przekroczyła klubowe parkiety, sprawiając, że był chętnie wykorzystywany w wielu programach telewizyjnych i filmach fabularnych.