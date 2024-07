Podczas swojego ostatniego wywiadu z Davidem Sheffem w 1980 roku, John Lennon nie szczędził szczerych opinii na dyskografii The Beatles . Gdy Sheff wspomniał o piosence "Cry, Baby, Cry", Lennon zdecydowanie odciął się od jej autorstwa.

"To nie ja (byłem autorem — przyp. red.). To śmieć" - powiedział o piosence. Sheff nie drążył wtedy tematu, przechodząc do rozmowy o innych utworach takich jak "Good Night" i "Mother Nature’s Son". Jednakże uważni fani szybko wyłapali, że Lennon nie był szczery.