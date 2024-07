Pierwszy występ jurora "The Voice". Wyglądał jeszcze jak dziecko, pamiętacie?

Michał Szpak po raz pierwszy pojawił się na scenie "X Factora" w 2011 roku. Gdy tylko wyszedł na scenę, jego oryginalny styl i kolorowe dodatki wzbudziły mieszane uczucia. Maja Sablewska, jurorka programu, poprosiła go o zdjęcie zbędnych ozdób przed występem. Michał ubrał się bowiem, jak na przyszłą gwiazdę estrady przystało — z dużą ekstrawagancją. Szpak zgodził się, po czym odważnie ogłosił, że zaśpiewa utwór "Dziwny jest ten świat" z repertuaru Czesława Niemena.

Spektakularny debiut Michała Szpaka w "X-Factor". Pierwszy występ już zaczarował

"Jeżeli zrobisz krzywdę tej piosence, to ja ci zrobię krzywdę bez przyjemności" - ostrzegał Michała Kuba Wojewódzki, znany jeszcze wtedy z ciętego język.

Wystarczyło jednak kilka chwil, by zarówno jurorzy, jak i publiczność, zrozumieli, że mają przed sobą wyjątkowy talent. Szpak swoim niezwykłym głosem zdobył szturmem serca wszystkich zgromadzonych. Wojewódzki, pełen podziwu, powiedział: "Mam w domu parę tysięcy płyt i brakuje mi tylko jednej. Wiesz jakiej? Twojej".





"Michał Szpak: 'Mam talent!' - pierwszy występ": To pytanie to częsta pomyłka

Przyznajcie czy nie trafiliście na ten tekst, wpisując w wyszukiwarkę "Michał Szpak: 'Mam talent!' - pierwszy występ". Jak się okazuje, jest to bardzo częste zapytanie, a równocześnie dowód na zawodność naszej pamięci. A może efekt Mandeli? Wspomnienie z równoległego wszechświata, w którym Michał Szpak debiutował w "Mam talent!"? Jakby nie było "nasz" Szpak pierwszy występ zaliczył w "X Factor".



Michał Szpak w 'X Factor" - finał i rozczarowanie

Interpretacja utworu Niemena otworzyła młodemu artyście drogę do dalszych zmagań w show. Michał Szpak dotarł aż do finału "X-Factor", gdzie zajął drugie miejsce, uginając się jedynie przed Gienkiem Loską. Jego kariera i tak jednak nabrała tempa. Choć początki były trudne. Jego pierwsza EP-ka nie spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem, a wytwórnia odwróciła się od niego. Wydawało się, że Michał może dołączyć do grona artystów, którym talent show nie przyniósł trwałego sukcesu.





Michał Szpak - pierwszy występ, pierwsze duże sukcesy, pierwsi podopieczni w "The Voice"

Szpak jednak nie poddał się. Wydał dobrze przyjętą płytę, zdobył uznanie na Festiwalu w Opolu i odniósł sukces na Eurowizji w 2016 roku, zajmując ósme miejsce. Stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w Polsce. Obecnie sam pomaga innym artystom w rozwoju kariery. W latach 2017-2020 był trenerem w "The Voice of Poland", gdzie jego podopieczni, tacy jak Marta Gałuszewska, Krystian Ochman i Natalia Zastępa, osiągnęli znaczące sukcesy.