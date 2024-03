Bille Eilish już przeszła do historii, nie tylko dzięki temu, że zdobyła dwukrotnie Oscara za najlepszą piosenkę, ale stała się najmłodszą, dwukrotną zdobywczynią tej nagrody w historii, dzięki czemu pobiła kolejny rekord, który utrzymywał się od prawie 90 lat.

W 1937 roku 28-letnia Luise Rainer zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie "The Good Earth", zaledwie rok po otrzymaniu tej samej nagrody za film "The Great Ziegfeld" z 1936 roku, dzięki czemu stała się wówczas najmłodszą osobą w historii, która zdobyła dwukrotnie prestiżową statuetkę. Wiele osób w tym roku przewidywało taki obrót wydarzeń, tym bardziej że filmowy przebój "What Was I Made For?" zdominował wcześniej ceremonię rozdania nagród Grammy 2024, zdobywając wyróżnienia za piosenkę roku, płytę roku, najlepsze solowe wykonanie popowe i najlepszy teledysk.



Inny tegoroczny, mniej szczęśliwy, rekord stał się udziałem niezwykle popularnej autorki piosenek, jaką jest Diane Warren. Jej przeboje przez lata gościły na szczytach list przebojów, były obsypywane wieloma nagrodami poza jedną. Nic nie zmieniło się ostatniej nocy, pomimo swojej 15. nominacji za kompozycję "The Fire Inside" z filmu "Flamin' Hot" na jej półce znajduje się jedynie Oscar honorowy.



Nagrody w muzycznej kategorii zostały wprowadzone po raz pierwszy w 1934 roku podczas siódmej ceremonii rozdania Oscarów. Od tego czasu wiele kompozycji stało się ponadczasowymi przebojami, które zaczęły żyć własnym życie poza filmowymi obrazami. Przypomnijmy sobie najpopularniejsze z nich.



Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt - "Shallow" ("A Star Is Born", 2018)

"Narodziny gwiazdy" czwarta już adaptacja słynnego filmu z 1937 roku okazała się wielkim sukcesem sześć lat temu, a emocjonalna ballada wykonana przez Lady Gagę i Bradleya Coopera światowym przebojem. Sam występ obojga artystów podczas 91. gali był szeroko komentowany, że względy na magię i emocjonalność, jaka wytworzyła się na scenie (niektóry sugerowali nawet, że artystów łączyło coś więcej niż przyjaźń). Piosenka zdobyła szczyty list przebojów praktycznie we wszystkich krajach i stała się jedną z ulubionych kompozycji, z jaką mierzyło się wielu wykonawców (Lewis Capaldi, Alicia Keys czy Garth Brooks i Trisha Yearwood) oraz jednym z najczęściej wybieranych nagrań na karaoke.



Bruce Springsteen - "Streets of Philadelphia" ("Philadelphia", 1993)

Poruszający dramat prawniczy z Tomem Hanksem i Danzelem Washingtonem w rolach głównych, był jednym z przebojów kinowych 1993 roku. Tom Hanks za swoją kreację został nagrodzony Oscarem, podobnie jak przepiękna ballada napisana przez Bruce'a Springsteena. Wypełniona niesamowitymi kompozycjami Sade, Neila Younga czy Petera Gabriela ścieżka dźwiękowa do filmu stała się jednym z najlepiej sprzedających albumów na świecie, a "Streets of Philadelphia" jednym z największych przebojów w karierze Bossa. Kompozycja poza Oscarem zdobyła aż cztery wyróżnienia Grammy.

Zdjęcie Lady Gaga z upragnionym Oscarem / Frazer Harrison / Getty Images

John DeNicola, Donald Markowitz & Franke Previte - "(I've Had) The Time of My Life" ("Dirty Dancing", 1987)

W jednym z popularnych serwisów streamingowych można zobaczyć doskonały dokument o powstawaniu kultowych filmów lat 80. Dzięki niemu można dowiedzieć się, w jak zwariowany sposób powstawał soundtrack do "Dirty Dancing", który, podobnie jak film, stał się kultowym dziełem. Bez wątpienia to również zasługa przepięknej ballady wykonanej przez duet Bill Medley i Jennifer Warnes, która poza Oscarem, uhonorowana została Złotym Globem i nagrodą Grammy, a także nadała mocy finałowej scenie filmu.

Burt Bacharach & Hal David - "Raindrops Keep Fallin' on My Head" ("Butch Cassidy and the Sundance Kid", 1969)

Amerykański western z 1969 roku z doskonałymi kreacjami Paula Newmana i Roberta Redforda to dziś klasyka kina. Podobnie jak piosenka napisana przez słynny duet kompozytorski Burt Bacharach i Hal David. Ten pierwszy był już wcześniej nominowany do Oscarów, jednak dopiero genialna kompozycja przyniosła mu pierwszą statuetkę. Kolejną otrzymał w 1981 roku za "Arthur's Theme (Best That You Can Do)". "Raindrops Keep Fallin' on My Head" nagrany przez B. J. Thomasa okazał się prawdziwym przebojem i nieśmiertelnym klasykiem, który przez lata powracał w kolejnych opracowaniach.

Zdjęcie Bruce Springsteen u boku Whitney Houston / Steve Starr/CORBIS/Corbis / Getty Images

Giorgio Moroder & Tom Whitlock - "Take My Breath Away" ("Top Gun", 1986)

Ojciec chrzestny muzyki disco wydaje się pewniakiem w oscarowym wyścigu. Nominowany dwukrotnie do tej nagrody, dwukrotnie odbierał statuetkę. Pierwszy raz w 1983 roku za przebój "Flashdance... What a Feeling" z filmu "Flash Dance", drugi raz za "Take My Breath Away". Nagranie w interpretacji grupy Berlin okazało się wielkim światowym przebojem i muzyczną wizytówką filmu "Top Gun".

Jeff Bass, Eminem & Luis Resto - "Lose Yourself" ("8 Mila", 2002)

Postać B-Rabbita, wykreowana przez Eminema w filmie "8 Mila" sprawiła, że popularny raper stał się światową gwiazdą. Sukces słynnego przeboju spowodował, że muzyka Eminema trafiła do mainstreamowych stacji radiowych na całym świecie, a sprzedaż singla, podobnie jak całej ścieżki dźwiękowej do filmu była wręcz fenomenalna. Do dziś to jeden z największych przebojów muzyka w jego dyskografii.

Lionel Richie - "Say You, Say Me" ("White Nights", 1984)

Słynny piosenkarz i autor był już nominowany trzy lata przed swoim sukcesem do Oscara. W 1981 roku jego tytułowa kompozycja z filmu "Endless Love" przegrała ze wspomnianą już "Arthur's Theme (Best That You Can Do)" Burta Bacharacha. Dopiero pojawienie się kompozycji " Say You, Say Me" w filmie "White Nights" w reżyserii Taylora Hackforda przyniosła Lionelowi Richie upragniony sukces. Ze względu na blokadę wytwórni Motown nagranie nie pojawiło się na soundtracku do obrazu, a dopiero na płycie "Dancing on the Ceiling" muzyka.



Zdjęcie Lionel Richie / ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content / Getty Images

Stevie Wonder - "I Just Called To Say I Love You" ("The Woman in Red", 1984)

W 1984 na gali Oscarów odbył się muzyczny pojedynek gigantów. Do nagrody nominowani byli Phil Collins "Against All Odds (Take a Look at Me Now)", Kenny Loggins "Footloose" i Ray Parker Jr. "Ghostbusters". Wszystkie kompozycje były ogromnymi przebojami, jednak to kompozycja Steviego Wondera przeszła do historii, jako zdobywca statuetki Oscara. Nagranie muzyka stało się największym hitem w jego bogatej dyskografii i najbardziej rozpoznawalnym utworem wszech czasów.

Elton John & Tim Rice - "Can You Feel the Love Tonight" ("Król lew", 1994)

Chyba nikt dziś nie wyobraża sobie tej kultowej animacji bez muzyki Eltona Johna. Artysta w 1994 był trzykrotnie nominowany do Oscara za piosenki pochodzące z filmu. Jednak to nie "Circle of Life" i "Hakuna Matata", a właśnie "Can You Feel the Love Tonight" zdobyła uznanie członków Akademii Filmowej. Elton John zdobył jeszcze jedną statuetkę za piosenkę "(I'm Gonna) Love Me Again" z filmu "Rocketman" w 2019 roku.

James Horner & Will Jennings - "My Heart Will Go On" ("Titanic", 1997)

Kolejna piękna kompozycja, która nierozerwalnie kojarzy się od lat z superprodukcją Jamesa Camerona i jest muzyczną wizytówką Celine Dion. Chociaż reżyser początkowo obawiał się, czy popowa piosenka powinna znaleźć się w jego filmie, to po jej usłyszeniu wszelkie obawy zniknęły, a nagranie stało się niemniej popularne, jak sam obraz. Poza Oscarami "My Heart Will Go On" zdobyło praktycznie wszystkie prestiżowe nagrody sezonu 1998/1999, ze Złotymi Globami i Grammy na czele.