Najlepiej wydane 50 centów w historii. Jedna rzecz uratowała jej karierę i uczyniła ikoną pop

W klipie Kylie występuje w złotych, bardzo krótkich szortach, które przyciągnęły uwagę mediów i fanów na całym świecie. Komentatorzy nie szczędzili pochwał dla wokalistki i jej odważnego stroju. "Spinning Around" osiągnął szczyty zarówno w Australii, jak i w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu Kylie dołączyła do grona artystów, którym udało się wywalczyć pierwsze miejsca muzycznych rankingów w trzech kolejnych dekadach. Przed nią udało się to jedynie Madonnie i U2 . Jak czas pokazał — udało się jej to również w dwóch kolejnych dziesięcioleciach!

Obecnie ikoniczne szorty są eksponatem we wspomnianym muzeum w Melbourne, jej rodzinnym mieście. Kolekcja poświęcona Kylie zawiera również inne pamiątki, takie jak kombinezon Charlene z serialu "Neighbours" oraz stroje z jej występów scenicznych z początku XXI wieku, między innymi strój showgirl, czy kombinezon z "Can't Get You Out of My Head".