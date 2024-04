Lech Janerka w Warszawie: Głowa płonie, ale dystans i takt [RELACJA]

Ta trasa to nie jest promocja wyczekiwanej przez 18 lat nowej płyty. To raczej "the greatest". Ale czy to zarzut? A skąd. I nawet jeśli ktoś twierdzi, że jedyne dobre, co zrobił Janerka, to "Historia podwodna" (serio, słyszałam taką opinię, mam świadków), to również był zadowolony, bo "Historia podwodna" też była.

Lech Janerka w Warszawie /Eris Wójcik /INTERIA.PL