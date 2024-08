Jak okiełznać Axla Rose'a? Ultimatum, które ocaliło trasę koncertową

Axl Rose przez lata zasłynął z niecodziennego podejścia do występów na żywo. Spóźnienia na koncerty, które sięgały nawet kilku godzin, czy nieoczekiwane opuszczanie sceny w połowie występu, były dla niego niemalże normą. W czasie wspólnej trasy z Metalliką właśnie między innymi takie właśnie zachowanie Axla doprowadziło do wybuchu zamieszek w Monachium. Jak zatem AC/DC wzięło go w karby i okiełznało gorący temperament?

"Uważam, że Axl Rose wykonał znakomitą robotę. Nie jest Brianem i nie próbował być Brianem ani Bonem. Ma wielki szacunek do Bona Scotta i AC/DC. Axl wyjawił mi, że zrobili mu szkolenie. Postawili mu ultimatum: 'Axl, jeśli nawalisz, zostaniesz wykopany'" - zdradził w wywiadzie dla "On The Road To Rock" Chris Slade.