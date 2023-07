To, co stanie się viralem na TikToku albo w ogóle w mediach społecznościowych, jest mniej więcej tak "łatwe" do przewidzenia jak wygrywające liczby z najbliższego losowania totka. Nikt do końca nie wie, co podbije serca użytkowników aplikacji, tym bardziej że viralem potrafią zostać utwory sprzed paru lat.

Tak właśnie było z piosenką "Makeba". Utwór pojawił się na debiutanckiej płycie wokalistki, "Zanaka", która ukazała się pod koniec 2015 roku. Trzeba przyznać, że Jain wzbudziła spore zainteresowanie na rynku muzycznym. Mieszanka popu, tanecznych dźwięków i afrykańskich wpływów była nie tylko melodyjna i przebojowa, ale też bardzo oryginalna. Nic dziwnego, że jedna z piosenek z tego albumu trafiła do serialu "Santa Clarita Diet", a nawet do spotu reklamującego nową ramówkę Polsatu.

Zdjęcie Jain podczas jednego z koncertów w 2015 roku / David Wolff - Patrick / Contributor / Getty Images

"Makeba" nagle stała się globalnym hitem. Kim jest Jain?

Życie Jain, już od dzieciństwa, było co najmniej tak nietypowe jak jej muzyka. Artystka urodziła się w 1992 roku we Francji, ale mieszkała tam zaledwie dziewięć lat. Ojciec wokalistki pracował dla przemysłu naftowego, więc rodzina często się przeprowadzała. Dzięki temu Jain spędziła trzy kolejne lata swojego życia w Dubaju, cztery w Demokratycznej Republice Konga i rok w Abu Zabi, zanim wróciła do Paryża. Każde z tych miejsc pozwalało artystce nie tylko poznać nową kulturę, ale też nauczyć się czegoś, co później wykorzystała w muzyce.

Jain przywiozła na przykład z Bliskiego Wschodu umiejętność gry na bębnach, a z Konga - wiedzę na temat produkcji muzycznej. Piosenkarka postanowiła szybko je wykorzystać i zaczęła nagrywać pierwsze utwory, które wstawiała do internetu. Wielu artystów marzy o tym, żeby ktoś w ten sposób odkrył ich talent. Rynek jest bezlitosny i udaje się to naprawdę niewielu osobom, ale tak właśnie było w tym przypadku.

Na muzykę Jain natknął się w sieci najpierw jej przyszły menedżer, a później popularny francuski wokalista Yodelice. Muzyk zaproponował obiecującej artystce współpracę i pomógł jej w rozpoczęciu kariery, między innymi zapraszając piosenkarkę na swoją trasę koncertową. Jeśli spodziewacie się historii o wielu latach pracy u podstaw i walce Jain o bycie zauważoną, to... raczej jej tu nie znajdziecie. Francuzka zwróciła uwagę dziennikarzy i fanów muzyki już przy okazji wydania mini albumu "Hope". Kilka piosenek wystarczyło, żeby wokalistka wystąpiła na dużych festiwalach. W tej sytuacji nie było sensu czekać i po paru miesiącach ukazała się pełna debiutancka płyta wokalistki, czyli "Zanaka". Tytuł oznacza "jedyne dziecko" i jest ukłonem w stronę matki artystki, której rodzina pochodzi z Madagaskaru.

Album okazał się wielkim sukcesem, a duża w tym zasługa piosenki "Makeba". Często artyści zastanawiają się, jak przebić się za granicą, zwłaszcza na bardzo trudnym rynku w USA. Jain udało się to dzięki jednemu utworowi. "Makeba" zapewniła wokalistce zaproszenia do popularnych programów telewizyjnych w Stanach, zresztą artystka występowała też w wielu europejskich stacjach. Piosenka stała się przebojem, pojawiła się nawet w reklamie jeansów, a nieco później trafiła na ścieżkę dźwiękową gry FIFA 2018. Co oznacza tytułowa "Makeba"? Miriam Makeba, nazywana też Mama Africa, była południowoafrykańską piosenkarką i aktywistką, która zrobiła sporą karierę za granicą.

Na swoją karierę nie mogła też narzekać Jeanne Louise Galice, bo tak naprawdę nazywa się Jain. Artystka wykorzystała świeżo zdobytą popularność i intensywnie koncertowała. Powtórzenie sukcesu debiutanckiej płyty nie było na pewno łatwym zadaniem, ale wokalistce udało się to dzięki albumowi "Souldier" z 2018 roku. Jain zagrała nawet na słynnym festiwalu Coachella. Skoro jesteśmy przy festiwalach: jeśli macie wrażenie, że widzieliście Jain na żywo, ale nie pamiętacie gdzie, to podpowiadamy: artystka wystąpiła w Polsce między innymi na Open’erze w 2019 roku. Kolejny koncert Jain będzie już na pewno okazją do posłuchania na żywo piosenek z najnowszej płyty artystki - "Fool".

Gdybyście chcieli pośpiewać viralowy hit ostatnich tygodni, mamy dla was tekst przeboju Jain "Makeba" .