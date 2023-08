Co wiesz o tych przebojach? Nie zgadniesz, co było inspiracją!

Kryminały, powieści dla młodzieży, kultowe romanse czy opowiadania fantastyczne były często źródłem pomysłu na napisanie piosenki. Wielu muzyków odnalazło w literaturze bodziec, który zapoczątkował proces twórczy i stał się nieśmiałą zachętą do stworzenia czegoś nowego. Często nie spodziewamy się, jakie dzieła stoją za naszymi ukochanymi przebojami. Dziś przyjrzymy się kilku z nich.

U2 - "Acrobat"

"Acrobat" to jedno z piękniejszych nagrań na płycie "Achtung Baby". W warstwie lirycznej jest niejako wezwaniem do działania wbrew przeciwnościom losu i apelem o wytrwałość w swoich zamiarach. Bono był zachwycony pracami amerykańskiego poety i autora opowiadań Delmore'a Schwartza, w trakcie pisania tekstu piosenki. W ostatniej zwrotce umieścił tytuł jednej z jego najpopularniejszych prac "In Dreams Begin Responsibilities", oddając hołd artyście. Do dziś to jedno z tych nagrań U2, którego interpretacja jest ciągle dyskutowana. Bono uważa nagranie za jedno z ulubionych w dyskografii grupy, ze względu na zawarte w tekście osobiste przesłanie.

Duran Duran - "Wild Boys"

"The Wild Boys: A Book of the Dead" to wydana w 1971 roku powieść Williama S. Burroughsa, do której prawa filmowe wykupił Russell Mulcahy, reżyser i wieloletni przyjaciel grupy Duran Duran. Planował nakręcić film fabularny, a grupa miała napisać do niego muzykę. Pomysł nie doszedł do etapu realizacji, jednak muzycy zainspirowali się książką i pomysłami wizualizacji przedstawionymi przez Mulcahy'ego do tego stopnia, że prace nad piosenką trwały krótko. "Wild Boys" zostało wydane w 1984 roku i było singlem promującym album "Arena". Teledysk do przeboju wyreżyserował oczywiście Russell Mulcahy, który wykorzystał w nim wiele ze swoich filmowych pomysłów.

Kate Bush - "Wuthering Heights"

Debiutancki singel brytyjskiej piosenkarki stał się wielkim przebojem w całej Europie w 1978 roku. Kate Bush twierdzi, że napisała piosenkę w jedną noc, zainspirowana powieścią "Wichrowe wzgórza" dziewiętnastowiecznej pisarki Emily Brontë. W książce dwoje młodych ludzi, Catherine i Heathcliff, zakochuje się w sobie i musi stawić czoła problemom klasowym i rodzinnym. Tekst "Wuthering Heights" bezpośrednio nawiązuje do historii przedstawionej w dziele Brontë. Nagranie po wielu latach powróciło na listy przebojów za sprawą popularności innej piosenki artystki "Running Up That Hill", wykorzystanej w serialu "Stranger Things", w jednej z kluczowych scen.

The Rolling Stones - "Sympathy For The Devil"

Ta grzeszna piosenka, jak określała ją ówczesna prasa, utrwaliła wizerunek Stonesów jako przerażających złych chłopców, w przeciwieństwie do czystych i grzecznych Beatlesów. Tekst był bezpośrednio zainspirowany "Mistrzem i Małgorzatą", książką Michaiła Bułhakowa. Mick Jagger wpadł na pomysł napisania utworu po lekturze dzieła rosyjskiego pisarza, które podarowała mu jego dziewczyna, Marianne Faithfull. Piosenkarz był zafascynowany pojęciem diabła, przedstawionym w "Mistrzu i Małgorzacie", postaci wyrafinowanej i gustownej, mającej wiele współczucia dla zwykłych ludzi. Nagranie było singlem promującym album "Beggars Banquet" z 1968 roku.

Phil Collins - "Take Me Home"

Wydany w 1985 roku przebój perkusisty Genesis pochodził z jego solowego albumu "No Jacket Required". Często mylnie bywa interpretowany jako utwór o mężczyźnie próbującym wrócić do domu. W rzeczywistości tekst piosenki odnosi się do pacjenta zamkniętego w szpitalu psychiatrycznym. Phil Collins twierdził, że bezpośrednią inspiracją była kultowa książka Kena Keseya "Lot nad kukułczym gniazdem". Nagranie doczekało się wielu nowych opracowań, z których najpopularniejszym jest wersja hip-hopowej formacji Bone Thugs-N-Harmony "Home". W utworze refreny są wykonywane przez samego Collinsa.

Billy Talent - "Saint Veronika"

Muzycy kanadyjskiej grupy Billy Talent są fanami twórczości Paulo Coelho. Książka "Alchemik" jest przez nich wręcz uwielbiana. Nic dziwnego, że jeden z przebojów grupy "Saint Veronika" powstał po lekturze dzieła popularnego pisarza. Ian D'Sa, gitarzysta zespołu, był zafascynowany powieścią "Weronika postanawia umrzeć". Podzielił się z Benem Kowalewiczem wrażeniami. Muzycy wykorzystali motyw kobiety zamierzającej popełnić samobójstwo, wplatając historię w tekst piosenki. Nagranie zachęca do poszukiwania i odnajdywania pasji do życia w szarej codzienności. "Saint Veronika" była czwartym singlem, promującym wydaną w 2010 roku płytę "Billy Talent III".

Elton John - "Rocket Man"

Jeden z najpopularniejszych przebojów wszech czasów pochodzi z płyty "Honky Château". Wydana w 1972 roku piosenka "Rocket Man" do dziś jest znakiem rozpoznawczym Eltona Johna. Stała się przełomowym momentem w karierze muzyka. Jej komercyjny sukces przywrócił Eltonowi wiarę w swój talent do tworzenia poruszających kompozycji. Inspiracją dla tekstu napisanego przez Berniego Taupina było opowiadanie "The Rocket Man" Raya Bradbury'ego. Opowiada historię, widzianą z perspektywy dziecka, którego ojciec astronauta ma mieszane uczucia, co do opuszczenia rodziny w celu wykonywania kolejnej misji kosmicznej.

Dire Straits - "Private Investigations"

Postać detektywa Philipa Marlowe’a stworzona przez pisarza Raymonda Chandlera wywarła wielki wpływ na kulturę. Niezwykle popularne powieści autora były niemal gotowymi scenariuszami dla filmów noir, stylu kina, który ewoluował w Stanach Zjednoczonych po drugiej wojnie światowej. "Private Investigations" powstała w wyniku fascynacji Marka Knopflera mrocznym i tajemniczym bohaterem. W warstwie lirycznej to wyznanie opisujące blaski i cienie pracy detektywistycznej. Piosenka wydana w 1982 roku była utworem promującym album "Love Over Gold" i stała się jednym z najpopularniejszych nagrań Dire Straits do czasu wydania płyty "Brother in Arms".

Blur - "Parklife"

Historia morderstwa, które jeszcze się nie dokonało, na tle degradacji środowiska, upadku społeczeństwa, w obliczu nadciągającego zagrożenia. To główne założenia wydanej w 1989 roku książki brytyjskiego pisarza Martina Amisa. "London Fields" była powieścią, która zmieniła sposób patrzenia na życie przez Damona Albarna. Stała się też inspiracją dla tekstu piosenki "Parklife", do dziś jednej z najpopularniejszych kompozycji formacji Blur. Utwór był singlem promującym album wydany w 1994, który okazał się przełomowym wydawnictwem w karierze grupy z Wielkiej Brytanii.

Manic Street Preachers - "Motorcycle Emptiness"

Sześciominutowa piosenka o wyobcowaniu i rozpaczy stała się dla walijskiej formacji przepustką do sukcesu. Nagranie pochodzącego z drugiego albumu grupy "Generation Terrorists" stało się pierwszym, dobrze sprzedającym singlem. Chwytliwa melodia, tekst, z którym mogli się utożsamić młodzi słuchacze, sprawił, że utwór często gościł w stacjach radiowych, a teledysk pojawiał się na wysokiej rotacji w MTV. Autorami tekstu byli Nicky Wire i Richey Edwards, którzy zainspirowali się powieścią SE Hintona "Rumble Fish". Książka opowiada o młodzieżowych gangach motocyklowych, atakujących fałszywych idoli popkultury i ukazuje pustkę zachodniego, konsumpcyjnego stylu życia. Na jej podstawie w 1983 roku Francis Ford Coppola nakręcił film, z udziałem Matta Dillona, Mickeya Rourke'a i Nicolasa Cage'a. Niektóre wersy "Motorcycle Emptiness" wykorzystują fragmenty wiersza "Neon Lonliness" poety Patricka Jonesa, prywatnie brata basisty grupy.