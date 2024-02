Oczywiście w tle miłosnych wyznań zawsze czai się wszechobecny duch kapitalizmu, w końcu nikt tak nie kocha święta zakochanych, jak ci, dla których ten dzień jest źródłem pokaźnych dochodów. Celebryci i influencerzy prześcigają się w pomysłach na spędzenie tego dnia, nakręcając całą szaloną, serduszkową machinę. Restauracje i kawiarnie kuszą specjalnymi ofertami dla zakochanych.

Witryny sklepów mamią oczy swoją czerwienią, aby zwabić poszukiwaczy okazji i romantycznych prezentów. Jeśli w szkole wystarczyła nam anonimowa kartka, wysłana potajemnie do wymarzonej osoby, to z biegiem czasu wymagania przecież rosną. W tym całym szaleństwie najtrudniej jest chyba tym, którzy jeszcze nie odnaleźli swojej miłości, albo właśnie romantyczne uczucie stało się bolesnym wspomnieniem. Dobra wiadomość jest taka, że nasz przegląd ma być lekiem na wasze problemy. Przypomnimy piosenki, które koją rany, pięknie opisują uczucia i czasem dają nadzieję na lepszy czas.



Świat przegląda się w kulturze, a ta tworzona przez utalentowanych, ale jednocześnie normalnie żyjących obok nas ludzi, odpowiada na zapotrzebowanie społeczne, a temat miłości zawsze był w niej obecny. Nic nie cementuje lepiej muzycznych projektów niż chęć podbicia serc fanów, stąd temat miłości od zawsze obecny jest w piosenkach. Miłosne przeboje od dziesiątek lat podbijają listy przebojów, a echa romantycznych uniesień znane są jeszcze z twórczości klasyków. Fryderyk Chopin kochał się w szkolnej koleżance Konstancji Gładkowskiej, efekt tego uczucia odnajdziemy w koncercie fortepianowym f-moll z 1829 roku. Berlioz, Bizet, Czajkowski często zaszywali w swoich partyturach wzloty i upadki swoich sercowych zmagań. Czy Beatlesi podbiliby świat bez wyznania "Love Me Do", a Stonesi bez wzdychania do "Angie"?

Zajrzyjmy więc do naszej polskiej muzycznej szuflady i z okazji Walentynek wyciągnijmy z niej piosenki, które przepięknie opowiadają o tym uczuciu. Czasem miłość w nich przedstawiona nie jest najłatwiejszym czasem dla bohaterów, kiedy indziej odnajdziemy w przebojach piękno codzienności, albo siłę do zmian.

Andrzej Zaucha - "Byłaś serca biciem"

Utrzymana w wonderowskim stylu piosenka napisana przez Jerzego Dobrzyńskiego z tekstem Zbigniewa Książka od lat 80. jest nieprzemijającym hymnem utraconej miłości i tęsknoty za nią. Wykonany brawurowo przez Andrzeja Zauchę na festiwalu w Opolu w 1988 roku przebój z miejsca stał się jedną z ulubionych piosenek w Polsce. Nagranie cieszyło się tak dużą popularnością, że często powracało w nowych wersjach. Jedna z bardziej udanych należy do Kuby Badacha.

Myslovitz - "Chciałbym umrzeć z miłości"

Jedna z piękniejszych i przejmujących kompozycji pochodzących z albumu "Korova Milky Bar". "Jeśli kiedyś wybrać będę mógł jak to zrobić / To przecież dobrze, dobrze o tym wiem / Chciałbym umrzeć z miłości" brzmi niczym werterowskiego zawołanie młodego romantyka. Chociaż cały tekst pełen jest ciepłych i pięknych emocji do ukochanej osoby, to opisywana miłość nie jest chyba najszczęśliwsza, w końcu podmiot liryczny zaczyna muzyczną opowieść stwierdzeniem, że "Świat wypadł mi z moich rąk".

Karolina Kozak - "Razem zestarzejmy się"

Jeśli szukacie nadziei, że istnieje szansa na prawdziwą miłość, taką zwyczajną, a nie napędzaną sztucznymi gestami, schowaną w pięknie pozornej codzienności, to posłuchajcie piosenki Karoliny Kozak. Nagranie pojawiło się na jej solowym debiucie "Taki zwyczajny dzień" z 2007 roku i jest przepięknym muzycznym balsamem dla zakochanych.

Lipali - "Kawy dwie"

Miłość to nieskończony zbiór doświadczeń. Niezwykle piękne, dojrzałe spojrzenie na osobiste relacje, bez nadmiernej egzaltacji lirycznej. Opowieść poprowadzona z perspektywy doświadczeń bohatera zwraca uwagę na konieczność umiejętności pogodzenia ze sobą często sprzecznych natur dla dobra związku. Nagranie pochodzi z wydanego w 2016 roku albumu "Fasady" tej trójmiejskiej formacji.

Krystyna Prońko - "Jesteś lekiem na całe zło"

Naukowcy twierdzą, że miłość to efekt zjawisk chemicznych zachodzących w naszych mózgach. Może dlatego jedną z najpiękniejszych polskich ballad doskonale zinterpretowała absolwentka technikum chemicznym w Gorzowie Wielkopolskim Krystyna Prońko. Doskonała kompozycja, napisana przez Marka Stefankiewicza z tekstem Bogdana Olewicza to jedno z kultowych nagrań w historii polskiej muzyki. Od premiery w 1983 roku cieszy się nieprzemijającą sławą, a jego piękne i mądre przesłanie odkrywają kolejne pokolenia.

Krzysztof Krawczyk - "Bo jesteś ty"

Andrzej Smolik i Przemek Myszor cudownie odczarowali talent wokalny Krzysztofa Krawczyka w 2002 roku. Przepiękne, ciepłe i nostalgiczne miłosne wyznanie pochodzi z albumu "...Bo marzę i śnię". Kompozycja na zawsze wpisała się do kanonu największych, romantycznych, polskich przebojów.

Varius Manx - "Piosenka księżycowa"

Miłość to kruchy i delikatny dar, o który trzeba walczyć i bezgranicznie go pielęgnować. Anita Lipnicka stworzyła tę przepiękną i romantyczną opowieść do muzyki Roberta Jansona. Kompozycja wydana w 1994 roku na płycie "Emu" stała się sztandarowym przebojem lat 90. w Polsce i do dziś urzeka słuchaczy swoim liryzmem i ciepłem.

Perfect - "Niewiele Ci mogę dać"

Bogdan Olewicz w naszym zestawieniu wyrasta powoli na króla romantycznej poezji zamienionej w piosenki. To on ze Zbigniewem Hołdysem stworzył ten doskonały przebój, który znalazł się na debiutanckiej płycie polskiej legendy rocka, wydanej w 1981 roku. To bezwarunkowe wyznanie miłosne nie straciło przez lata nic ze swojego szlachetnego uroku.

Natalia Szroeder & Ralph Kaminski - "Przypływy"

Wśród starszych przebojów czas na romantyczny głos młodego pokolenia. Chociaż miłość w tej pięknej balladzie wydanej w 2021 roku, wybuchła niespodziewanie, to o rosnącym uczuciu artyści śpiewają z niezwykłą delikatnością, tak jakby nie chcieli spłoszyć magicznej chwili. Nagranie pojawiło się na drugim albumie artystki "Pogłos".

Kaśka Sochacka - "Madison"

Królowa smutnych miłosnych przebojów jest tylko jedna. Kaśka Sochacka potrafi doskonale martwić się o miłość, co udowodniła w duecie z Vito Bambino, ale też zachęca, żeby nie czekać zbyt długo na szansę w piosence "Madison". Jeśli jednak przewrotnie potrzebujecie w Walentynki soundtracku, który obejmie wasz żal, po stracie, to nie znajdziecie lepszej piosenki. Kompozycja pochodzi z minialbumu "Ministory" wydanego w 2021 roku.