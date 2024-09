"Mój partner wieloletni - we wrześniu będziemy świętować trzydziesty rok naszej wspólnej podróży przez życie - mówi o sobie, że jest moją 'żoną'" - zdradziła.

"Jest dyrektorem wszystkiego, co się dzieje na scenie. Z którym się wykłócam o to, w co będę ubrana, jak będę wyglądać, jakie światła zrobimy. Nieskończoną ilość funkcji pełni moja żona - Edek" - dodała.