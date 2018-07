Kali Uchis: Kiedy tworzę nową muzykę, staram się działać intuicyjnie

- Uwielbiam używać wszystkich swoich zmysłów, żeby osiągnąć maksymalny potencjał wizualny - mówiła nam w rozmowie Kali Uchis, która w lipcu zagrała swój pierwszy koncert w Polsce.

- Przez całe życie byłam kreatywną osobą - mówi nam Kali Uchis /materiały prasowe

Z Kali Uchis spotkaliśmy się przy okazji jej pierwszego występu w Polsce, na festiwalu Open'er. Choć intensywny grafik dał nam porozmawiać tylko przez chwilę, zdążyliśmy dowiedzieć się, jak artystka pracuje nad nową muzyką oraz jaka historia kryje się za jej przebojowym singlem "After the Storm".

Clip Kali Uchis After The Storm ft. Tyler, The Creator, Bootsy Collins

- Przez utwór "After the Storm" bardzo chciałam przekazać, że nawet jeśli sprawy w twoim życiu nie idą w kierunku, w którym chcesz, aby zmierzały, i nawet jeśli przechodzisz przez ciężkie chwile, musisz pamiętać, że czasem trzeba przejść przez zło, żeby dotrzeć do czegoś dobrego - tłumaczy nam Kali Uchis. Sama stara się być optymistką, ale jak przyznaje, nie zawsze jej się to udaje.

Za to z powodzeniem podbija serca kolejnych fanów, którzy zachwycają się jej debiutancką płytą "Isolation". Nad albumem Kali pracowała z całym zastępem uznanych już twórców. Wśród nich byli m.in. Thundercat, nominowana w tym roku do nagrody Mercury Prize Jorja Smith, Damon Albarn, Kevin Parker czy Tyler, the Creator. W rozmowie podpytaliśmy wokalistkę, jaka jest główna zasada, którą kieruje się podczas nagrywania nowego materiału.

- Kiedy tworzę nową muzykę, staram się działać intuicyjnie. Próbuję nie myśleć, w jakim gatunku tworzę albo w jakim stylu śpiewam, albo jaka jest moja publiczność. Raczej staram się o niczym nie myśleć. Utrzymać czysty umysł i po prostu pozwolić muzyce przeze mnie przejść, a potem wypłynąć. W taki sposób lubię tworzyć nowe piosenki - zdradziła nam Kali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kali Uchis opowiada o swojej muzyce INTERIA.PL

Jak mówi, większość tekstów bazuje na jej własnych przeżyciach, ale zdarzyły się także wyjątki. - Mam kilka piosenek, które powstały z moich obserwacji społeczeństwa, tak jak w przypadku "Your Teeth In My Neck". "Tomorrow" to z kolei kawałek, mówiący o moich osobistych doświadczeniach, ale opowiadam o innej dziewczynie, którą znałam - mówi wokalistka.

Kali Uchis podkreśla, że jest artystką wizualną, "uwielbiającą używać wszystkich swoich zmysłów, żeby osiągnąć maksymalny potencjał wizualny".

- Przez całe życie byłam kreatywną osobą. Kreatywności używam, żeby wydobyć to, co czuję oraz to, co dzieje się wewnątrz mnie i nadać temu później pewne fizyczne ramy. Kiedy piszę piosenkę, myślę obrazem, który opisuję w tekście utworu. Przez to jestem w stanie przenieść ludzi myślami w konkretne miejsce. To jest ekscytujące dla mnie jako kreatorki, żeby fizycznie przenieść ludzi do wybranych miejsc podczas doświadczania mojej muzyki na żywo. Być w stanie osadzić ich w tym całym świecie na scenie - mówi artystka w rozmowie.