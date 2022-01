"From Beyond The Burial Mound", pierwszą płytę deathmetalowego tria z Bilbao w Kraju Basków, zarejestrowano w studiu OL pod okiem jego właściciela Gorki Péreza, grającego na gitarze i perkusji członka Sepulchral, który zajął się także miksem i masteringiem.



Okładkę debiutanckiego longplaya Sepulchral zaprojektował hiszpański artysta Jaime Pascual Sanz.



Wśród 11 utworów przygotowanych na "From Beyond The Burial Mound" znajdziemy również przeróbkę "Blood Freak" amerykańskiej Necrophagii.



Pod koniec 2021 Hiszpanie podpisali kontrakt z Soulseller Records i to właśnie w barwach tej niderlandzkiej wytworni 25 lutego światło dzienne ujrzy pełnowymiarowy debiut Sepulchral (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Z nowym numerem "Harbor Of Drifting Souls" Sepulchral możecie się zapoznać poniżej:

Wideo SEPULCHRAL - HARBOR OF DRIFTING SOULS (TRACK PREMIERE)

Oto lista kompozycji albumu "From Beyond The Burial Mound":



1. "The Funerary Dirge"

2. "Harbor Of Drifting Souls"

3. "Ceremony Of Putrefaction"

4. "Sepulchral Fumes"

5. "Cursed Epitaph"

6. "Coffin Miasma"

7. "Tombstone Thrower"

8. "Caravan Of Putrid Flesh"

9. "Bastards From The Grave"

10. "Blood Freak" (przeróbka Necrophagii)

11. "Eyes Like Burning Catacombs".