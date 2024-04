Kendji Girac to pseudonim artystyczny Kendjiego Maille. Jest on 27-letnim francuskim piosenkarzem, który zdobył sławę dzięki udziałowi w trzeciej edycji programu "The Voice France". Udało mu się zwyciężyć w talent show - w finale zdobył największe poparcie widzów w głosowaniu telefonicznym. W 2015 r. wydał debiutancki album "Kendji", który dostał się na szczyt listy najczęściej kupowanych płyt we Francji. Teraz ma na swoim koncie już pięć albumów studyjnych. Niektóre z jego hitów, takie jak "Color Gitano" i "Andalouse", osiągają setki milionów wyświetleń na YouTube. Jego twórczość inspirowana jest hiszpańskimi utworami z pogranicza muzyki cygańskiej.

Tragiczny wypadek zwycięzcy “The Voice"

W niedzielę, w godzinach porannych, w miejscowości Biscarrosse, która znajduje się około 50 km od Bordeaux, doszło do tragicznego zdarzenia. Kendji Girac od kilku dni przebywał w tej miejscowości na kempingu. W niedzielny poranek 27-latek nieostrożnie obchodził się z bronią palną. Z doniesień wynika, że sam strzelił do siebie przez przypadek. Pistolet miał być zakupionym w sklepie starociem z drugiej ręki. "To nie była gangsterska strzelanina. To wypadek. Bawił się tym i 'bam'" - wytłumaczył agencji AFP mężczyzna, który podaje się za wujka wokalisty.

W jakim stanie jest Kendji Girac?

Kendji Girac z raną postrzałową w klatce piersiowej został zabrany do pobliskiego szpitala w Bordeaux. Lekarze zajęli się rannym. Media podają, że na ten moment jego życie nie jest zagrożone. W piątek 26 kwietnia wokalista miał w planach występ w Marsylii, gdzie odbywać się będą uroczystości związane z igrzyskami olimpijskimi. Zapewne nie uda mu się dojść do pełni sprawności w tak krótkim czasie, więc organizatorzy będą zmuszeni znaleźć zastępstwo za artystę.