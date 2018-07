Zuza Jabłońska wróciła do utworu "7 Years". Zobacz nowe nagranie

Finalistka pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", Zuza Jabłońska, nagrała utwór "7 Years" w wyjątkowych okolicznościach.

Zuza Jabłońska w "The Voice Kids" dotarła do finału /materiały prasowe

Zuza Jabłońska, finalistka pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids", po raz pierwszy zachwyciła widzów i jurorów programu wykonaniem piosenki "7 Years".

Wokalistka niespodziewanie powróciła do utworu, który otworzył jej drzwi do wielkiej kariery. Artystka nagrała piosenkę w studiu w wyjątkowych okolicznościach.

Zuzi w studiu towarzyszył Magic of Y. Najpopularniejszy iluzjonista polskiego Youtube'a poprosił wokalistkę, by wybrała piosenkę z listy kilkudziesięciu utworów. Y na samym początku miał za zadanie przewidzieć, który utwór zaśpiewa artystka. Czy to się udało? Odpowiedź poznacie, włączając wideo.

Przypomnijmy, że Zuza Jabłońska w "The Voice Kids" trafiła do drużyny Tomsona i Barona, którzy doprowadzili ją aż do finału programu.

Wideo Zuza Jabłońska - 7 Years (z udziałem Magic of Y)

