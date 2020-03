Zuza Jabłońska w duecie z Kubą Karasiem. Posłuchaj "Ty tylko chcesz"

Zuza Jabłońska - jedna młodych artystek, które debiutowały w ostatnich latach na scenie pop oraz Kuba Karaś – jeden z najbardziej rozchwytywanych polskich producentów, prezentują wspólny utwór "Ty tylko chcesz".

Zuza Jabłońska znana jest z programu "The Voice Kids" /VIPHOTO / East News

Zuza Jabłońska zyskała rozgłos dzięki pierwszej edycji "The Voice Kids", w której pod trenerskim okiem Barona i Tomsona doszła do ścisłego finału.

W wydanych do tej pory singlach - "Sami", "Powiedz mi to w twarz" (ft. Siles i Jan-Rapowanie), "Spacer po linie", "Wisła", "Znasz mnie lepiej?" - młoda artystka eksperymentuje z gatunkami.



Kuba Karaś z The Dumplings wypatrzył Zuzę na YouTube. "Sam ubiegałem się o możliwość nagrania z Zuzią, bo po obejrzeniu kilku wideo w internecie bardzo spodobało mi się to, jak śpiewa. Strasznie się cieszę, że się udało, bo Zuza to bardzo zdolna i świadoma artystka, a ta współpraca i nagrania były czystą przyjemnością" - komentuje muzyk.



Przy nagraniu współpracowali również bracia Rosińscy z zespołu BeMy i Kasia Lins.

Clip Zuza Jabłońska Powiedz mi to w twarz - ft. Jan-rapowanie & Siles

"Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałam The Dumplings. To był utwór 'Raj'. Pomyślałam, że robią bardzo fajną muzę. Z Kubą poznaliśmy się rok temu i też wtedy zaproponował mi wspólny projekt. Tak powstał nowy utwór zatytułowany 'Ty tylko chcesz', do którego Kuba stworzył muzykę, a Kasia Lins napisała tekst. Dla mnie jest to nowe i ciekawe doświadczenie" - wspomina Zuza.

17-letnia piosenkarka wyraziła także nadzieję, że nie jest to ich ostatni wspólny projekt.