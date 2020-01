Zofia Czernicka o Irenie Jarockiej: Była wzorem kobiety

"Na scenie była taka sama, jak w życiu. Nie tylko się zachowywała, ale także wyglądała tak samo" – opowiada o tragicznie zmarłej Irenie Jarockiej Zofia Czernicka.

Irena Jarocka zmarła mając 66 lat /Jacek Grąbczewski / AKPA

Irena Jarocka przyszła na świat 18 sierpnia 1946 roku w Srebrnej Górze. Wokalnie zadebiutowała na festiwalu w Sopocie, gdzie wystąpiła mając 22 lata.



Pierwszym przebojem Jarockiej był utwór "Gondolierzy znad Wisły", ale w jej repertuarze nie zabrakło innych piosenek, które podbijały serca Polaków. Do nich zaliczyć można takie kompozycje, jak "Motylem jestem", "Kocha się raz", "Odpływają kawiarenki", "Wymyśliłam cię" czy "Beatlemania story".



W trakcie kariery Jarocka zbudowała imponującą dyskografię, którą zamknęły albumy "Małe rzeczy" z 2008 roku, "Ponieważ znów są święta" wydany dwa lata później oraz "Piosenki francuskie" - z 2012 roku. Ten ostatni ukazał się już po śmierci wokalistki.



W latach 1990-2007 Jarocka mieszkała na stałe w USA, potem wróciła do Polski. "Po 18 latach wracam do Polski i dalej mam publiczność wszystkich pokoleń. Na koncerty przychodzi oczywiście moje pokolenie, młodsi, najmłodsi, młodzież i nawet te dzieci śpiewają całe teksty 'Kawiarenek'. To jest dla mnie fantastyczne!" - cieszyła się Irena Jarocka w rozmowie z Interią po wydaniu płyty "Małe rzeczy".

Irena Jarocka (1946-2012) 1 / 13 fot. Krzysztof Kuczyk Źródło: Agencja FORUM udostępnij

Reklama

Irena Jarocka zmarła 21 stycznia 2012 roku w wieku 66 lat. Przegrała walkę z nowotworem mózgu.



W rozmowie z "Faktem" wokalistkę wspomniała jej bliska koleżanka, gwiazda telewizji Zofia Czernicka.

"Była drobniutka i niziutka, a potrafiła tak dobierać stroje, że wydawała się wyższa. Polki czerpały z niej jak z najlepszego żurnala. Ona wiedziała, co można założyć na scenę, a czego nie" - opowiadała Czernicka.



"To był zaszczyt ją poznać i z nią pracować. Była serdeczna, miła, ciepła, koleżeńska - wszystko co dobre. Absolutnie nie gwiazdorzyła, zawsze była jak miła koleżanka. Nie podkreślała swoich atutów, była przede wszystkim skromna. Na scenie była taka sama, jak w życiu. Nie tylko się zachowywała, ale także wyglądała tak samo. Na ulicy, prywatnie zawsze ją każdy mógł rozpoznać, nie tak jak dzisiaj to bywa. Ona miała olbrzymie, rozmarzone oczy i piękne włosy. Przede wszystkim Irenka kochała publiczność, oczywiście z wzajemnością. Nigdy się nie stresowała, miała taką naturalność we wszystkim" - wspominała gwiazda TVP.