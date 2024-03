"Dmuchawiec to symbol wolności i nieograniczonych możliwości. Kiedyś wierzono, że dmuchawce pomagają odnaleźć prawdziwą miłość, a także wpływają na osiągnięcie harmonii w związku. To symbol magii i nadzieja na spełnienie marzeń, w końcu jako dzieci przed zdmuchnięciem parasolki układaliśmy w głowie życzenie, wierząc, że niebawem się spełni" - czytamy.

Piosenka "Dmuchawce" ( sprawdź! ) opowiada o prawdziwym, bezkompromisowym uczuciu, na które czekamy całe życie. Utrzymany w stylistyce popu z lat 90. utwór ma nieść pozytywny przekaz dla wszystkich tych, którzy właśnie otwierają się na nowe uczucie, ale też przypominać o najistotniejszych wartościach w dobie pędzącego na oślep świata.

Za produkcję utworu odpowiada, tak jak przy poprzednich singlach Ewy Szlachcic, Piotr Bogutyn. Gitarzysta od 2019 r. związany jest z grupą Budka Suflera, w której w tym samym czasie jako chórzystka pojawiła się właśnie Ewa Szlachcic.

"'Dmuchawce' to mój pozytywny manifest do świata, abyśmy dali miłości więcej przestrzeni i wierzyli w każdą nową szansę, którą dostajemy od losu. Osobiście dla mnie dmuchawiec przypomina o cykliczności życia. Życia, z którego czerpać trzeba garściami na każdym jego etapie. Dlatego też, w obecnym dla mnie momencie życiowym, w którym spodziewam się drugiego dziecka, chciałam podzielić się dobrem i ciepłem, które na mnie spłynęło i umieścić ten przekaz w tekście, a także energetycznej muzyce, prowokującej nie tylko do tańca, ale też do uśmiechu i odpuszczenia wszystkich złych emocji" - podkreśla wokalistka.

Z nadchodzącej trzeciej płyty wcześniej poznaliśmy piosenki "Magnolie" ( posłuchaj! ), "Mimoza" i "(nie)Zapominajka" .

Kim jest Ewa Szlachcic?

Pochodząca z Białegostoku wokalistka dała się poznać w telewizyjnych programach "Szansa na sukces", "Tak to leciało", "Bitwa na głosy" (w zespole Nataszy Urbańskiej) i "The Voice of Poland" (grupa Ani Dąbrowskiej w pierwszej edycji w 2011 r.). Podczas Przesłuchań w ciemno swój fotel jako pierwszy odwrócił Nergal. "To było za dobre, ja nie mogłem się powstrzymać" - przyznał lider metalowej grupy Behemoth, jednak uczestniczka wybrała wówczas Dąbrowską na swoją trenerkę. Pod jej skrzydłami rudowłosa wtedy wokalistka znalazła się w gronie 20 najlepszych uczestników. Później związała się z Teatrem Rampa.

Autorka tekstów, kompozytorka i aktorka jest laureatką Międzynarodowego Festiwalu "Carpathia", zdobywczynią Grand Prix prestiżowego festiwalu "Pejzaż Bez Ciebie".

Na początku 2012 r. z własnym zespołem Way No Way wydała płytę "Fotografie". Z tą grupą zanotowała kilka sukcesów, jak choćby występ na festiwalu Pozytywne Wibracje w Białymstoku u boku m.in. Angie Stone i Omara, czy udział w ósmej edycji "Must Be The Music" w Polsacie (jesień 2014 r.).

Wydany w połowie listopada 2018 r. album "D.N.A." prezentuje wokalistkę w całkowicie nowej odsłonie. Materiał na płytę został przygotowany z młodymi producentami: Mikołajem "Tribbsem" Trybulcem z Linii Nocnej i Piotrem Gozdkiem.

