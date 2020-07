Znana jest przyczyna śmierci Melanie Panayiotou, siostry George'a Michaela

Melanie Panayiotou, siostra wokalisty George'a Michaela, zmarła 25 grudnia 2019 roku, czyli dokładnie w trzecią rocznicę śmierci jej sławnego brata. Miała 55 lat.

Ciało Melanie Panayiotou znalazła w jej domu starsza siostra Yioda.



"Potwierdzamy tragiczne doniesienia o nagłej śmierci Melanie. Prosimy o uszanowanie prywatności. Nie będzie żadnych komentarzy w przyszłości" - przekazał wtedy pełnomocnik rodziny, John Reid.

Siedem miesięcy po śmierci kobiety wyszła na jaw przyczyna zgonu. Jak ustalił "The Mirror", bezpośrednią przyczyną była kwasica ketonowa, która nastąpiła w czasie śpiączki cukrzycowej.



Panayiotou chorowała na cukrzycę, wykryto jednak również inne schorzenia. "Inne istotne schorzenia przyczyniające się do jej śmierci to nadciśnieniowa choroba serca, otyłość i odoskrzelowe zapalenie płuc" - poinformował "The Mirror".

Przypomnijmy, że George Michael zmarł dokładnie trzy lata wcześniej - 25 grudnia 2016 roku - w swojej posiadłości w miejscowości Goring. Wokalista miał 53 lata. Przyczyną śmierci była choroba serca i wątroby. Pogrzeb muzyka odbył się pod koniec marca 2017 roku.