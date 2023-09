Pod szyldem Ørganek występują Tomasz Organek (wokal, gitara), Adam Staszewski (bas), Robert Markiewicz (perkusja) i Tomasz Lewandowski (instrumenty klawiszowe). Pierwsza trójka wcześniej grała razem w formacji Sofa.



Zespół początkowo funkcjonował w formule power trio. Lewandowski sesyjnie brał udział w powstaniu debiutanckiej płyty "Głupi" (2014), a później został oficjalnie członkiem grupy.

Dwa pierwsze albumy - "Głupi" i "Czarna Madonna" (2016) - pokryły się platyną za sprzedaż ponad 30 tys. egzemplarzy. W lipcu 2021 r. pojawiła się przygotowana na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego płyta "Ocali nas miłość", a niewiele trzy miesiące później pojawił się kolejny album "Na razie stoję, na razie patrzę".

Wśród licznych nagród i wyróżnień zespół ma w dorobku m.in. trzy Fryderyki i Superbohaterkę "Wysokich Obcasów" (za projekt "ØNA"); współtworzył "MAPĘ WSPARCIA" dla osób będących w kryzysie psychicznym we współpracy z fundacją "Człowiek". Tomasz Organek pełnił funkcję kierownika muzycznego podczas dwóch edycji festiwalu Męskiego Grania (2016, 2017).

Koncert "MTV Unplugged Ørganek" będzie pewnego rodzaju zwieńczeniem dekady obecności zespołu na polskiej scenie.

"Zaproszenie do udziału w tym cyklu to niezwykła radość i wyróżnienie ze strony MTV. To również niejaki pretekst i wyjątkowa okazja do świętowania dekady działalności zespołu. Wyłączenie prądu wcale nie wyklucza dobrej zabawy i mocnych wzruszeń, wprost przeciwnie, słuchacz, widz, będzie w stanie dotknąć istoty muzyki naszego zespołu. Najbardziej jestem dumny z nowych aranży, takich z pogranicza stylów, jazz, muzyka literacka, rock, manouché, trochę jest w tym jakiegoś kabaretu, może burleski - mamy nasze lata dwudzieste. Moda, teatr, nic tylko otwierać butelki z szampanem, grać i tańczyć do rana" - komentuje nadchodzące wydarzenie Tomasz Organek.

Koncert "MTV Unplugged Ørganek" zostanie nagrany 17 października w Teatrze Sabat w Warszawie. Pełny zapis koncertu emitowany będzie na antenach MTV Polska i Canal+.

